Destrabaron conflicto de trabajadores de Unión Bus

Tras seis horas de paro, con conciliación obligatoria y arduas negociaciones ayer los trabajadores de la empresa Unión Bus levantaron la medida de fuerza que afectó a gran parte de los usuarios que utilizan esos corredores del servicio público para trasladarse por la capital.

El hecho que desencadenó la protesta fue, por un lado, la preocupación por la instalación de una planta de biodiésel, en el mismo lugar donde se encuentran las unidades, entendiendo que los colectivos que cargan el combustible en ese lugar dejan algunos desechos y podría ser peligroso para la integridad física de los trabajadores. También solicitaron el pago del salario de octubre y parte de otros meses.

El conflicto se destrabó cuando una comitiva de técnicos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Provincia, se presentó en el predio, cerca de las 10 y, tras la inspección del lugar, determinaron que no había riesgos. Sin embargo, la UTA, el gremio que nuclea a los trabajadores del volante, opinó lo contrario y, en ese marco responsabilizó a las autoridades en caso de algún accidente.

Ahora habrá que esperar la reunión entre los empresarios, el gremio y el Gobierno en vistas a encontrar una solución al conflicto; que fue acordada para el martes 12, a las 9.30, en el Ministerio de Trabajo.

También se pudo ver durante la protesta que hubo un importante porcentaje de trabajadores que no estaba a favor del paro, dado que entendía que los motivos no eran suficientes para tomar una medida de esa naturaleza. En algunos momentos, durante las "tensas" horas de paro, trabajadores y referentes del gremio tuvieron un intercambio verbal que afortunadamente no llegó a las manos. Si bien, no hubo ningún corte de ruta, el conflicto derivó en un caos en la ruta 9, a la altura de Alto Comedero, donde hubo bastante presencia policial, generándose largas colas de autos.

“Haber dejado sin servicio a los pasajeros es falta de coherencia”

El titular de la empresa Unión Bus, Rodolfo Severich, mencionó que el paro realizado ayer por algunos trabajadores de la línea fue “sorpresivo” debido a que al llegar a la empresa ubicada en la ruta nacional 9, se encontró con un corte en el ingreso de la empresa que impedía la salida de los colectivos.

Según los trabajadores -hasta ayer- no se les había abonado el pago de haberes de octubre y proporciones de otros meses, a lo que Severich aclaró que ayer (por el día jueves) venció el pago de los sueldos y sólo se adeuda el mes pasado. A su vez, indicó que hasta la fecha el Gobierno viene cumpliendo con los subsidios, que se manejan desde el 10 al 20 de cada mes.

“La medida es una represalia”

En este contexto, analizó que dicha medida de fuerza es una “represalia” por el servicio de transporte que brindó la empresa en las jornadas anteriores de paro. “Por órdenes del gobernador y del intendente salimos a prestar servicio desde el primer momento”, resaltó.

Otro de los reclamos que vienen sosteniendo los trabajadores, es que las unidades no cuentan con una seguridad óptima para su uso, a lo que el empresario dijo que “todos los colectivos han pasado por la inspección técnica que es obligatoria para poder circular”, agregando que haber dejado sin servicio a los pasajeros por una inspección del biodiésel, “es una falta de coherencia y de capacidad neuronal”, apuntó.

"La medida fue por seguridad”

Minutos antes de que los trabajadores de la empresa Unión Bus, retomen sus puestos laborales, el titular de la UTA, Sergio Lobo, planteó que la medida fue tomada en procura de salvaguardar la integridad de los trabajadores, “además de todas las faltas que viene cometiendo esta empresa”, dijo al recordar que hace dos meses, cuando se hizo la inspección en la empresa, se dieron con una planta de biodiésel que no “está habilitada y no tiene las medidas de seguridad”.

También anticipó que cuando se reúnan en el Ministerio de Trabajo expondrán todos los temas que quedaron pendientes, entre ellos el pago de los haberes atrasados. Además recordó que la conciliación es por 15 días con prórroga de cinco días más y que desde la empresa aseguraron que ayer iban a acreditar del sueldo atrasado. Al finalizar la inspección, detalló que se firmó un acta en donde se dejó sentado que tanto el Ministerio de Ambiente como el de Trabajo se responsabilizan de la integridad física de los trabajadores.