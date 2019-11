JazzTang Ensamble actuará hoy en Jujuy

En el marco del 2º Festival de la Música que organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, esta noche a las 21 se presentará en el Centro Cultural "Héctor Tizón" - Yrigoyen esquina Junín -, el ensamble tucumano JazzTang con un repertorio de clásicos del jazz y del tango.

Así durante la velada interpretarán obras de Billy Strayhorn, Duke Ellington, Hoagy Carmichael, John Kander y Claude Bolling junto a tangos de Astor Piazzolla, Carlos Gardel y los hermanos Expósito con arreglos especialmente hechos para el grupo por el contrabajista tucumano Francisco González. También se oirán melodías icónicas de la música norteamericana como "New York, New York" o "Georgia on my mind" con arreglos de Claude Bolling en el estilo cross over, que fusiona la música académica con el jazz.

El ensamble JazzTang está integrado por Constanza Sicardi (flauta), Estela García (cello), Bernardo Efron (contrabajo), Nicolás Trejo (guitarra), Paola Moreno (piano) y Adolfo Palomino (percusión). Todos son egresados del Conservatorio Provincial de Música de Tucumán, donde actualmente cuatro de ellos trabajan como docentes. Además son integrantes de las Orquestas y Banda Sinfónica de la provincia, tienen una extensa trayectoria como miembros de grupos de cámara y música popular.

El grupo tuvo el honor de recibir partituras inéditas del gran compositor francés Claude Bolling para ser estrenadas en Argentina, parte de las cuales se escucharán en este concierto. En 2018 JazzTang realizó una gira por España, Francia y Alemania que fue declarada "De Interés Cultural y Educativo" y en 2019 recibió el sello de calidad "Marca Tucumán", que reconoce a personalidades destacadas de la cultura tucumana. También por su aporte y difusión de la actividad artística de la vecina provincia, el ensamble participó del programa Tuc 200 años de historia, que emite la señal América TV y está dedicado a visibilizar lo más importante de Tucumán en todos los aspectos.

Las entradas anticipadas para disfrutar el recital en el Tizón se pueden adquirir en Belgrano 636 y en Lavalle 268.