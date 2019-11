La artista Elizabeth Zapata expone su singular obra

Elizabeth Zapata es artesana y artista plástica autodidacta, de la ciudad de Libertador General San Martín. Pinta, crea y dibuja desde niña, pero fue recién en 2016 que decidió mostrar su trabajo públicamente. Hoy inaugura su segunda tercera muestra individual, y la segunda que hace en la capital jujeña. La cita es a las 20 en el Centro Cultural y Museo "Casa Macedonio Graz", y el título de la muestra es "Tiempos de renacer".

La muestra estará habilitada hasta el 5 de diciembre próximo y en la inauguración actuarán las bailarinas Angelina Andrada y la niña Mora Pereira, dirigidas por Verónica Aramayo; el violinista Lautaro Villena; y el cantautor pop Luciano Fernández de Libertador.

La artista cree y lucha por el empoderamiento de la mujer desde su historia personal y trata de transmitirla a las mujeres con las que se codea día a día. Es casi una misión en su camino incentivar a las mujeres a creer en sí mismas y en sus oficios.

Por esto es que además preside una asociación de artesanos de su ciudad, denominada "Almas Puras", con la que realiza exposiciones habitualmente, no sólo en su lugar con el apoyo de la municipalidad, sino también en otras ciudades de la provincia.

Por otra parte, también trabaja desde el arte con personas con discapacidad, y todo eso la nutre para cada vez más dedicarse a crear y mostrar, siempre con un mensaje, intentando transmitir lo que aprendió de la vida.

Su primera muestra fue en el año 2016, en el Centro de Visitantes Ledesma de Libertador, cuando la directora de este singular espacio cultural, Leonor Calvó, la convenció de que tenía que empezar a socializar sus obras. La segunda muestra individual fue a principios de este año, en las paredes de confitería "Carena", en el centro de la capital jujeña. Y la tercera es la que se inaugura mañana. Muestras colectivas tuvo más treinta, según comenta.

Desde ese momento comenzó una intensa actividad que incluyó también aprendizajes, ya que durante un año entero tomó clases con el maestro Brígido Abán, en el taller de Ariel Cortéz, dos referentes indudables de la plástica contemporánea jujeña, sin dejar de prepararse y de hacer. Otro de sus referentes que siempre la aconseja con respecto a tu trabajo es el maestro Lorenzo Toro, pintor de la zona de Yungas.

Sobre el concepto de esta muestra explica que "se llama "Tiempos de renacer" y ha sido creada desde el punto de vista del empoderamiento de la mujer, pero ese empoderamiento desde lo básico. Es decir, que no hay que ser grandes empresarias para estar empoderadas. Yo me conecto mucho con las mujeres de los barrios, con las mujeres en general. Particularmente yo vengo de una familia de mujeres empoderadas a través del oficio. Mis tías, mis abuelas, todas eran costureras que sustentaban la casa con sus artesanías. Entonces yo trato desde ese lado buscar la salida para la mujer".

Cuenta que siempre le gustaron las artesanías y el arte, pero que anteriormente lo hizo entre cuatro paredes. "Después del 2016 me fui abriendo puertas sola. En mi caso el empoderamiento fue con los pinceles. Hay otras mujeres que hacen pan o que trabajan con sus máquinas de coser. Desde ese punto de vista hay que darles ese valor a las mujeres, porque muchos hogares se sustentan con sus oficios", dice. "El otro día me junté con una mujer que hacía bolsas sustentables y otra que hacía bollos, y le propuse a la que hacía pan que aprenda a fabricar esas bolsas sustentables para que presente así su producto. No es lo mismo entregar el bollo envuelto en un papel de diario, que en una bolsa bien trabajada", contó.

Al hablar de esto, traducido a sus cuadros, explicó que "yo pinto mucho a las mujeres, en sus diferentes estados. En mis cuadros hay, por ejemplo, mujeres con los ojos tapados porque a veces pasamos por situaciones en las que no podemos ver por el contexto social o personal. Nuestra generación está criada de una manera en la que no veíamos muchas cosas a partir del patriarcado en el que nos criamos. En cambio, los millennials, con quienes me junto mucho, tienen mucha más claridad".

Y continúa, "otra cosa que trato de transmitir y que aprendí con el arte, es que no hay edad para hacer cosas. Siento que hoy a mis 48 años puedo hacer muchas cosas. Cada uno es único y diferente, y cada uno puede generar algo para el bien común, a partir de generar algo para uno mismo".

Recuerda que cuando era niña, "mientras una de mis abuelas amasaba, yo dibujaba, y mi otra abuela hacía muñecas de tela para vender, además mi bisabuela sabía hacer jabones y perfumes naturales artesanales con pétalos de flores, y se vendían en botellitas. Es decir que se de todas las artesanías, soy del tiempo del telar a mano, y por eso entiendo perfectamente que la artesanía requiere que se intervenga un objeto o que sea creado desde cero. Mi lucha es contra la compra y reventa de productos, y ese es el requisito para formar parte de Almas Puras".