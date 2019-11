Emiten alerta meteorológico para Jujuy por lluvias y tormertas

"Se prevé que durante este dia sábado se desarrollen en el área de cobertura tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrian estar acompañadas de ráfagas intensas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos", reza el parte que lanzó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional que tiene alcance para la zona Este de la provincia de Jujuy y alrededores.

Una jornada de temperaturas agradables que rondan los 24º centígrados se viene desarrollando en la capital provincial y alrededores, pero podría verse afectada por la llegada de lluvias y tormentas de gran intensidad,

Tal como viene ocurriendo en las últimas semanas, la lluvia no cesa en nuestra provincia, y en particular en San Salvador de Jujuy se vienen desarrollando de manera cotidiana, y no dan lugar a la planificaciones de actividades al aire libre.