Se realizan cada vez más constancias de deudores de cuota alimentaria en Jujuy

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Jujuy (Redam) emite por día entre 60 y 70 constancias de personas que incumplirían de manera total o parcial con la cuota alimentaria para menores, informaron hoy autoridades del organismo.



El Redam es la institución en la provincia que recepciona los oficios remitidos por los Juzgados de Familia, para luego registrarlos en la plataforma digital y en los libros oficiales del organismo nombrado.



“Actualmente se ha incrementado el número de constancias que se están emitiendo, tenemos alrededor de 60 o 70 constancias diarias por lo que se estima que se incrementó la cantidad de deudores morosos alimentarios”, señaló en una rueda de prensa, Federico González, presidente del Redam.



El registro cumple las funciones de llevar adelante la anotación de todas aquellas personas que adeuden total o parcialmente cuotas alimentarias a menores o personas con discapacidad, lo cual rige a partir de las tres cuotas consecutivas o cinco cuotas alimentarias alternadas.



Asimismo le compete al organismo el otorgamiento de constancias para comprobar si la persona se encuentra o no incluida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.



En ese marco González explicó que “la persona que se ve afectada por falta de alimentos tiene que iniciar un trámite judicial, una vez que el juez determina que no se ha dado cumplimiento al deber alimentario se emite un oficio para que se registre.



El funcionario provincial refirió además que se trabaja de manera articulada con los Tribunales de Familia, “que son los que determinan a quien se inscribe y quien no a los registros”, agregó.



Finalmente, señaló que junto a los municipios Pampa blanca, Tilcara y San Salvador de Jujuy, entre otros que adhirieron a la ley provincial se coordina los trabajos para dar con los deudores alimentarios que “no cumplen intencionalmente” con sus obligaciones para con los menores.