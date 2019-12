"Éste es el nuevo teatro político"

¿Cómo surge la iniciativa de abordar el tema del suicidio a través de una obra de teatro y cómo fue el proceso de narración de la propuesta?

A mí me contactó Fabiana Bazán (alumna del profesorado, que cumplió la función de la dirección en esta puesta) para que escriba una obra de teatro que aborde como eje central el suicidio y me gustó mucho porque, si bien en general trabajo con temáticas sociales y problemáticas comunes a las personas, nunca había hecho nada respecto al suicidio. Empezamos a trabajar en este proyecto desde cero, buscando información específica del suicidio en Jujuy porque me parecía importante conocer la realidad de la provincia respecto a esa problemática ya que la obra iba a ser pensada para Jujuy. Así encontré informes de Unicef referidos específicamente al Noa, algunos que abarcaban todo el país, había recomendaciones de la organización Mundial de la Salud y un protocolo que tiene el Ministerio de Salud de Jujuy del 2018 en donde se habla acerca de cuál es la problemática y cómo tratar el tema. En uno de esos informes se vuelcan testimonios de familiares, amigos, docentes y personas que conocieron a alguien que se suicidó o tuvo un intento de suicidio; lo más intenso de esos testimonios es que se puede escuchar a hablar a gente que estaba relatando algo que ya había sucedido y sobre lo que no había vuelta atrás, y lo hacían desde lugares que dejaban entrever, por ejemplo, cierto desconocimiento acerca de que le podría haber estado pasando a esa persona. Con todo ese panorama decidí abordar la temática a partir de la comunicación y desde distintas visiones. Pensar una obra en la que la temporalidad no es lineal y cada uno de los personajes puede manifestar sus emociones en relación a un suicidio. Pensamos en dos finales posibles porque al darse en el marco del Profesorado de Teatro no quisimos que la obra terminara mal, entonces le encontramos un segundo final, en el que la familia del protagonista se logra comunicar con él, el padre se hace presente, la hermana lo acompaña y no se da ese final trágico.

¿Cómo lo captó el público, qué recepción tuvieron?

El estreno fue muy emocionante. Siempre es emocionante ver que el texto que escribiste está en el escenario, pero la interpretación que hicieron los chicos es muy acorde a lo que quisimos comunicar. Los actores entregaron todo al material, y éste es un proyecto que está dado dentro del Profesorado de Teatro de modo que es un trabajo que está en proceso de crecimiento, porque la idea es que el trabajo exceda el marco del profesorado para poder comunicar acerca de esta problemática. Y creo que al público le gustó mucho; salían conmovidos, no angustiados, pero sí emocionada porque seguramente lo relacionaron con algo o alguien a quien conocían. Había docentes que incluso quedaron interesados en llevarlo a las escuelas y eso es muy bueno porque permite lograr espacios de vinculación y de diálogo con un docente a través de una obra de teatro, es fundamental, porque tal vez hay muchos chicos que están esperando poder contar cosas terribles que les pasan y no lo pueden hacer porque se sienten solos y esa soledad va armando el nudo que no te permite ver que sí hay una salida.

La obra busca concientizar sobre el suicidio...

La obra busca quitar culpas, busca la no estigmatización, distintos grados de responsabilidad frente a la vida de cada uno y a la decisión que tomamos. Tanto desde la puesta como desde el texto, no hay una bajada de línea única, lo que sí hay es un pedido, que es el "No se callen". Y es un adolescente el que se lo termina diciendo al público, mirando la importancia de hablar de estos temas. Entonces si buscamos concientizar, pero a la vez abrir el diálogo, seguir charlando el tema. De hecho, sería interesante que después de la función se pueda abrir el debate con el público. Creemos que la obra puede ayudar a esos papas o a esos amigos a estar atentos, a escuchar advertencias que pueden hacer los chicos, aviso que pueden estar dando, y en eso casos es fundamental ser flexible, abrirse a escuchar y a buscar ayuda externa.

Los índices de suicidio en Jujuy son muy altos. ¿Esto tuvo que ver en la elección del tema?

Sí, desde un principio sabíamos que Jujuy tiene estadísticas muy altas de suicidio en niños y adolescentes y me asombre porque en Buenos Aires no nos enteramos de nada de lo que pasa en las provincias, a menos que sea un caso en particular que haya llegado. El Noa tiene estadísticas muy altas de suicidio igual que el sur de modo que me pareció muy alarmante porque son provincias que remiten a lugares paradisiacos, paisajes bellísimos, y en los que uno no se imagina que pasan esas cosas. Entonces nos parecía fundamental poder trabajar el tema.

Tus propuestas teatrales pasan más por las problemáticas sociales, vivencias de la vida cotidiana. ¿Es una forma de reflexionar, de repensar a partir del arte?

Sí, totalmente. Yo soy mamá de una nena de 8 años y un nene de 3. Entonces empecé a buscar la forma de abordar temas como Educación Sexual Integral, bullying, cyberbullying, grooming, el cuidado del cuerpo, la necesidad de los jóvenes de consultar acerca de sexualidad, la prevención del embarazo y otros temas para niños. Muchos de estos temas surgieron porque yo soy mamá de dos niños y junto a otra mamá que es escritora y comunicadora social, buscamos la forma de brindar herramientas para el abordaje de ese y de otros temas, a través del arte. La idea fue siempre generar un espacio de diálogo desde el arte, sobre temáticas que nos parecen que si empezamos a dialogar a menudo, vamos a poder cambiar la sociedad a futuro. Para mí, éste es el nuevo teatro político. Si bien uno siempre hace política cuando hace arte y para mí esto es tomar una postura política y es transversal, no involucra a ningún partido, son nuestros valores, principios, la defensa del futuro de nuestros hijos. Las transformaciones se construyen a través de la educación y si hay algo en lo que el teatro o las artes pueden colaborar, es en una educación abierta y creativa.

“El teatro también crea espectadores críticos y reflexivos”



La obra “Siete Vueltas, un dogal” fue presentada por el grupo ConteJuy, como parte del trabajo final de la cátedra Dirección y Puesta en Escena. El equipo estuvo conformado por 4 alumnos de 3º año del profesorado de Teatro y cada uno cumplió distintos roles como productor, director, escenografía y vestuario, y técnico en sonido y luces.

Fabiana Bazán, directora de la obra relató que si bien la presentación se cumplió como parte de la carrera, demandó un trabajo arduo que incluyó un casting para conseguir los actores e incluso se realizaron los trámites para pedir autorización en Argentores para poder hacer uso de la obra declara por Judit Domínguez, de modo que, “la puesta en general se trabajó como una obra de teatro independiente”.

Respecto a la temática elegida, señaló que desde un comienzo la intención fue abordar un tema sensible para generar conciencia y reflexión. “Nos pareció que el teatro está para preguntarnos y reflexionar sobre qué es lo que nos está pasando, cómo estamos como sociedad, como seres humanos, por eso nos parecía importante tratar el tema del suicidio, por nuestros niños y adolescentes. Y lo más gratificante fue que al terminar la obra, la gente se fue pensando, porque eso es lo que hace el teatro, crear espectadores críticos y reflexivos acerca de lo que pasa a nuestro alrededor” señaló.

Finalmente destacó el trabajo realizado y la colaboración de la autora. “Estamos muy orgullosos por lo que logramos y muy agradecidos con Judit que escribió la obra desinteresadamente, se comprometió e incluso vino a Jujuy para ver el estreno” -que fue el miércoles en Teatro El Pasillo-, concluyó.