Confían en que el turismo extranjero se fortalezca

El foro "Todo Turismo, Perspectivas 2020" fue el espacio de encuentro de varios referentes del sector turístico nacional y provincial, quienes debatieron la realidad de la actividad y las claves para avanzar. Coincidieron en las buenas perspectivas para el futuro por el contexto nacional que favorece al turismo extranjero y la atracción de los destinos del país, planteando también en la necesidad de especialización y fijar estrategias de desarrollo de la actividad que tuvo un año duro.

El foro se concretó en un hotel céntrico de esta capital y además de empresarios del rubro participaron funcionarios.

El abordaje incluyó las perspectivas 2020 para el turismo en Jujuy, las políticas públicas en un contexto social, económico y político, innovación, inversión, asociatividad, y también para el turismo en Argentina el próximo año. Estuvo organizado por "Todo Turismo", programa radial, y la ong "Brindar".

"Tenemos una esperanza total, estamos muy entusiasmados con lo que está pasando con la actividad turística en la Argentina, más allá de los problemas globales y nacionales que se perciben, ya que está logrando instalarse como actividad estratégica del país. Hoy es la tercera fuente de ingresos de divisas en cuanto a complejos exportadores argentinos", precisó el secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, José Bereciartúa.

Explicó que primero está el complejo sojero, luego el automotriz, y el tercero el turismo, considerando que éste último tiene la característica de generar más empleo que los dos primeros.

"Este año hemos tenido la noticia que nos hemos convertido en el primer país de Latinoamérica con mayor cantidad de turistas extranjeros, hemos superado a Brasil", afirmó. Además sostuvo que en un contexto en el que el turismo nacional por la cuestión cambiaria el año que viene va a pasear por la Argentina en vez del extranjero, dejaría ver que la situación es realmente alentadora para el sector.

No obstante, reconoció que tanto el turismo como otras actividades tienen asignaturas pendientes, como la alta presión impositiva, el costo laboral, los problemas logísticos y de infraestructura, y del sistema financiero, que necesitan que se siga atendiendo.

Consideró la dificultad de desarrollar proyectos porque no existe sistema financiero que acompañe en Argentina. Explicó que un proyecto productivo empieza a demostrar resultados en dos a cuatro años, y con tasas de interés como las actuales no es posible desarrollarlos.

Bereciartúa dijo que en la actualidad "el panorama es duro, esa capacidad ociosa se ve mucho cuando son zonas con picos de ocupación como puede ser aquí en Jujuy el Carnaval por ejemplo, pero que luego durante otros momentos del año está vacío", explicó. Sostuvo que eso provoca un daño en los recursos humanos, porque no es posible sostener ese empleado durante el resto del año, entonces claramente se necesitan políticas públicas y propuestas privadas que venzan esa estacionalidad.

En ése sentido consideró que Jujuy está bien orientado, con un aeropuerto mejorado, la Quebrada, Yungas y una propuesta general que está venciendo esa estacionalidad y teniendo mejor calidad de servicios. "Así que en este escenario de tipo de cambio alto, nos parece que Jujuy va a vivir un impulso a estos esfuerzos que se vienen dando, y que se va a renovar", dijo el referente de Came.

La actividad se está transformando

SANTIAGO CARRILLO.

Para Santiago Carrillo, presidente de la Asociación Jujeña de Agentes de Viaje, el turismo es de crecimiento permanente y para ello se avanza en los ejes de reuniones, estudiantil y activo.

Aseguró que la actividad turística no bajó pero sí se transformó. Al respecto señaló que varias agencias que no hacían turismo receptivo están empezando a hacerlo, debido a su crecimiento importante por el contexto nacional e internacional.

Planteó que para Jujuy el gran desafío es la generación de productos distintivos que permitan ordenar el turismo, y en la generación de propuestas que hagan que la gente que visita Jujuy tenga mayor conocimiento y contacto con la provincia. Se refirió a las características distintivas de la provincia, a su patrimonio natural y cultural más allá de la Quebrada.

Carrillo sostuvo que además viene creciendo el turismo activo, avistaje de aves, trekkings y algunas actividades nuevas que se están generando, que permiten llegar a lugares donde antes no se llegaba. Esto permite generar trabajo en lugares y circuitos nuevos, como la ruta 40, la ruta de las Yungas, Quebrada y Punta, con localidades de la Cordillera oriental.

En cuanto al turismo rural comunitario, dijo que está teniendo un crecimiento más de la mano de gestión del Estado, la capacitación y promoción de estos destinos, que -aseguró- se debe encauzar en los circuitos turísticos establecidos con la cadena de prestación turística. Es decir que para que llegue la gente debe haber una cadena comercial, de prestación de servicios, que permita al turista acceder a las comunidades.

“La alta y la baja se han desdibujado mucho, nosotros estamos trabajando en varios sectores, fundamentalmente lo que se llamaba temporada baja, el turismo de reuniones es uno de ellos. Y nos encontramos con la sorpresa que en lo que aún se considera temporada baja ahora tenemos continuamente una buena ocupación y buena afluencia de turistas”, precisó.

Actualmente el turismo de reuniones, el turismo estudiantil y el turismo activo son tres ejes principales que se desarrollan manteniendo el turismo tradicional.

Finalmente el empresario consideró que las agencias ahora se están especializando, con lo cual está funcionando bien, de modo que “no se dediquen a todo sino a lo que mejor saben hacer”.

Déficit en hotelería y gastronomía

PAULO LUNZEVICH.

El vicepresidente de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica, Paulo Lunzevich, planteó que el sector está resignando rentabilidad para ser competitivo y lograr que se recupere el mercado nacional, como está pasando con el internacional, en el que tienen más expectativas.

“Estamos terminando un año que fue bastante complejo para la actividad y toda la economía nacional. La hotelería y la gastronomía que está representada en Feyra, más del 90% de las empresas son pymes familiares que han sufrido las consecuencias”.

“Se han perdido muchos puestos de trabajo y realmente estamos muy preocupados y buscando alternativas para tener un año mejor el año que viene”, expresó.

Sostuvo que si bien la coyuntura económica ha mejorado el turismo receptivo en Argentina, de muchos extranjeros, también es cierto que no van a todos los destinos, solamente a los destacados, y la gastronomía y hotelería están a lo largo del país, por lo que muchos destinos no pudieron compensar la caída del mercado nacional. El turismo nacional cayó más de un 60% y el turismo receptivo se ha incrementado pero no más de un 30%, con lo cual en realidad tenemos un déficit que nos está generando inconvenientes”, precisó.