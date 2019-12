El Cedems realizará paro el martes contra la grilla

El gremio de los docentes de nivel medio jujeños decretó paro para el martes, con movilización. En tanto que mañana prevén marchar con antorchas y hacer una vigilia en la Legislatura, en rechazo de la grilla de calificación docente que el Ministerio de Educación busca aprobar en la Legislatura. El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior plantea que no se analizó el tema en las bases docentes.

De esta manera anunció un paro para el martes, con movilización a partir del reclamo por la implementación de la nueva grilla de calificación docente. La medida de fuerza será sin asistencia y con movilización, en horario matutino. Previamente, mañana planean una marcha de antorchas por la noche y un abrazo simbólico de la Legislatura desde las 20, donde prevén hacer una vigilia.

"Hemos estado analizando la situación de la grilla, los docentes hicieron algunos aportes de esta problemática que nos aflige a toda la docencia, se va a plasmar el martes que vamos a hacer un paro general por 24 horas, donde vamos a convocar a todos para que se plieguen a esta medida de fuerza, porque es la lucha que vamos a llevar a cabo porque el tema de la grilla nos compete a todos", afirmó Jorge Montero, secretario general del Cedems.

Consideran que el Gobierno provincial está buscando imponer la grilla sin la participación correspondiente y sin las jornadas institucionales que solicitaron en su momento y que aseguró no les dieron lugar.

Aclaró que si bien han participado, aseguró que cada punto que han querido aportar no se les tuvo en cuenta; que ya había modificaciones que ellos plantearon y que eran las jornadas institucionales las que iban a servir para socializar esa situación, pero no se concretó. Aseguró que por eso se suscitó esa problemática, y que ahora se agravó con la intención de que se apruebe con una ley.

Entre los puntos más controversiales aseguró que están las reducciones planteadas en la nueva grilla por la cual los docentes que tuvieron capacitación por cinco o seis años caerían y los docentes perderían la consideración de lo que ya hicieron y perderían su puntaje; además de sanciones de todo tipo, con descuentos de puntajes y pérdida de la posibilidad de ingresar a otros establecimientos educativos.

"Todas esas situaciones los docentes las ven como un atropello a sus derechos", aseguró el referente gremial.

En el acta expresaron además que son falacias las del Ministerio de Educación sobre la existencia de actas firmadas por el secretario general del gremio de educación.

Otro tema es la elección de la Junta de Calificación ya que aseguró que no hay cantidad de listas que los pueda representar, y que no podrán participar todos. Esperan por ello que los legisladores recapaciten y no apoyen la aprobación de esta grilla que entienden que atenta contra la estabilidad laboral, trayectoria y el resguardo de la integridad de los docentes.

Adep movilizará

Con respaldo y el acompañamiento de la Intersindical, la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) convocó para el martes a una jornada de paro, movilización y permanencia en rechazo a la nueva grilla de calificación que se busca aprobar.

Plantean la unilateralidad de este Ministerio de Educación en la búsqueda de la aprobación de la grilla de calificación, sin que los docentes de nivel inicial primario hayan conocido el proyecto ni realizado las reglamentaciones y procedimientos para su aplicación.

Recordaron que anteriormente el gremio pidió que se realicen jornadas institucionales para que los docentes tengan conocimiento del mecanismo de calificación. Explican que pidieron reunión con las distintas comisiones que conforman la Legislatura provincial, sin obtener respuestas. Por ello decidieron que el martes habrá permanencia y convocaron a los docentes a concentrarse en la sede de La Madrid 348, a las 9.

Plantearon que hasta la fecha tampoco se expidió sobre el adelantamiento del cierre del ciclo lectivo, jerarquización del cargo de secretarias y cumplimiento de la normativa vigente respecto a la licencia anual ordinaria, artículo 3 de los equipos directivos.

Tampoco sobre la resolución de la problemática que implican los cupos inamovibles en las instituciones; derecho de participar en movimientos de traslados, ascensos y cambios de funciones; y calificación de docentes con traslado transitorio por razones de salud.