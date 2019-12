Un mensaje contra el odio, la discriminación y los prejuicios

Ayer se desarrolló la Marcha del Orgullo por calles céntricas de la capital jujeña en donde un gran número de personas que están dentro y fuera de la comunidad Lgtbiq pidieron por sus derechos, y por el cese del odio y discriminación que existe hacia ellos. Le hicieron peticiones a la secretaría de Paridad de Género, al Registro Civil y a los legisladores.

En la apertura del encuentro hubo números artísticos, palabras alusivas y luego fue la marcha con la presencia de una gran cantidad de adolescentes. La comisión organizadora del evento estuvo compuesta por varias organizaciones sociales que se unieron para realizarlo.

Al respecto, Marina Vilte, referente del movimiento social "Ailén Chambi" y una de las organizadoras del encuentro, comentó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "pedimos por una provincia libre de crímenes de odio y discriminación. Estamos dentro de una violencia que lamentablemente se vive en toda Latinoamérica de tinte religioso que promueve una ideología de odio hacia los derechos de la comunidad Lgtbiq".

"A Paridad de Género les solicitamos que trabaje de forma constante con las organizaciones de la sociedad civil para implementar una agenda política que promueva los derechos de la comunidad. Sentimos que todo estos años de parte de la secretaría no hubo propuestas específicas para la comunidad", añadió.

En ese sentido, mencionó que "al Registro Civil le estamos pidiendo que se homogenice el criterio del respeto por los derechos de la comunidad en toda la provincia. En el 2019 es repudiable que compañeras no puedan acceder al matrimonio igualitario en distintos lugares de Jujuy, quizás eso no ocurre en capital pero sí en otros lugares. El Registro Civil es el encargado de capacitar a sus funcionarios en toda la provincias y homogeneizar un criterio que sea respetuoso de las leyes vigentes".

Además, "a los diputados y senadores le decimos que los proyectos legislativos provinciales y nacionales no dependan de la voluntad política del gobierno de turno y que nos incluyan en los mismos", dijo.

Inscripción igualitaria

Hace poco en Jujuy, se llevó a cabo el primer caso de inscripción igualitaria en donde dos mujeres pudieron inscribir a su hija, tras eso, otras personas intentaron hacerlo.

En ese sentido Vilte indicó que "hay gente del Ramal y de la Quebrada que se comunicaron con el movimiento ‘Ailén Chambi’ en situaciones similares en donde el Registro Civil no procede bien y tiene una matriz discriminatoria impidiéndoles la inscripción. Por eso las acompañamos y reclamamos sus derechos".

Organizaciones unidas

"Lo novedosos y lindo de esta marcha es que está armada con una comisión que tiene un amplio espectro político, por ejemplo tenemos compañeros de La Cámpora diversa y de la UCR diversa. También de Derechos Humanos, de la comunidad y mucha gente más que se sumó", sostuvo.

Dolor de una pareja discriminada

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando Pablo y Fernando, que son pareja desde hace 6 meses, estaban esperando un colectivo abrazados. De repente dos efectivos policiales se acercaron solicitándoles que se separen y mantengan distancia, situación que molestó a los jóvenes y causó indignación en la comunidad Lgbtiq.

Pablo y Fernando son los nombres ficticios de estas personas porque prefirieron resguardar su identidad. Ellos, además, pertenecen a la comisión organizadora de la marcha que se llevó a cabo ayer por el orgullo en la capital jujeña.

Sobre la situación que les tocó vivir, Pablo mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "nos encontrábamos con mi pareja en la parada de colectivos de la avenida Fascio, entre las calles Lamadrid y Balcarce, eran las 22.30 aproximadamente. Estábamos sentados abrazados y nos dábamos besos como cualquier pareja, justo hablábamos que durante los seis meses que somos novios hacemos eso todas las noches, yo acompañarlo a esa parada".

"Entonces de repente, llegaron dos policías de los que andan en bicicleta y nos dijeron que seamos más discretos", añadió.

En ese sentido señaló que "les dijimos que no estábamos haciendo nada malo y que si eso nos hacen a nosotros también deberían hacerles lo mismo a las otras parejas que están por ahí o en las plazas".

Eso los desconcertó más todavía porque pensaron que mediante su demostración de afecto que no iba más allá de un abrazo y un beso, ellos violentaban a la gente que estaba en ese lugar porque una mujer fue la que advirtió a los policías para que les digan que se alejen.

"Yo les dije que ellos nos habían faltado el respeto a nosotros y a nuestros derechos. Les pedí sus nombres y no quisieron decírnoslos, ellos no nos tienen que decir nada porque no hacíamos nada malo", comentó.

Asimismo, comentó que "esto nunca me pasó, jamás tuvimos un problema y eso que siempre salimos de la mano en pleno centro a cualquier hora del día. Incluso hace poco le festejé su cumpleaños en la Plaza Belgrano y nadie nos dijo nada".

Miedo e impotencia

"Tuvimos miedo e impotencia porque no podíamos creer lo que nos pasó, sentimos vergüenza y estamos mal porque una parte de la sociedad aún nos rechaza", dijo.

Más ejes abordados durante el evento

Marina Vilte, de la organización "Ailén Chambi", remarcó la importancia de unir fuerzas entre los sectores involucrados en la lucha de la comunidad Lgtbiq para evitar que se sigan vulnerando sus derechos y desaparezcan los casos que se ven en la sociedad de discriminación y odio que aún se siguen viendo con frecuencia.

Al respecto explicó que "la marcha la cerramos con un besazo en solidaridad a nuestros compañeros que fueron agredidos por la Policía hace mucho y muchas otras situaciones que se fueron viviendo a lo largo del año, en donde se ven agresiones de algunas personas hacia la comunidad".

Ley trans

También "pedimos por una Ley Integral Trans para Jujuy que sería algo muy importante, porque acceder a un cupo laboral es algo preocupante, y no hay voluntad política para tratar eso. Ese problema y muchos otros atraviesa esta población y tienen que ser solucionados cuanto antes".

Legalización del aborto

Otra de las consignas de la jornada de ayer fue la legalización del aborto: "queremos que sea ley porque en nuestra comunidad hay muchas personas gestantes que no se tienen en cuenta como ser varones trans, personas no binarias y que también necesitan tener garantizado ese derecho. Estas personas no son incluidas y no se les respeta sus identidades", agregó.

Asimismo sostuvo que "en esta sociedad que promueve el odio y la discriminación, existen muchas violaciones correctivas. Por eso en muchas ocasiones se necesita acceder a un aborto y por eso estamos a favor de la legalización".

Separación Iglesia-Estado

Un pedido muy especial también es "sin ir en contra de las creencias de cada persona, no se ataca eso, pero queremos que el Estado se separe de la Iglesia. Vivimos en una nación plurinacional y diversa, por eso no podemos seguir subsidiando una única religión tanto político, económico o simbólico", finalizó Marina Vilte.