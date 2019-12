Cristina será indagada hoy en Comodoro Py

La vicepresidenta electa Cristina Kirchner será indagada hoy en los tribunales de Comodoro Py en el marco del juicio que investiga supuestas irregularidades en la concesión de obra pública en Santa Cruz.

La audiencia para indagar a la ex mandataria está pautada para este lunes a las 9.30, y tendrá lugar ocho días antes de asumir como vicepresidenta de Alberto Fernández.

La líder peronista se sentará en el banquillo de los acusados junto al empresario Lázaro Báez, quien la semana pasada se negó a declarar ante el Tribunal Oral Federal número 2.

En una publicación en Twitter, Cristina Kirchner afirmó que en el marco de esta causa, que para ella configura un caso "paradigmático de Lawfare en la Argentina", se relataron todo tipo de "mentiras, difamaciones y descalificaciones" sobre su persona, que "fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo".

"Desde las denuncias de diputados y dirigentes opositores, pasando por la filtración anticipada de las resoluciones de Julián Ercolini -el juez mutante de instrucción hasta la lectura en vivo y en directo del escrito del fiscal, plagado de descalificaciones impropias para esta clase de presentaciones, autorizada por el TOF 2", enumeró.

En la indagatoria, Cristina Kirchner podrá declarar, negarse a hacerlo, contestar preguntas o, como suele hacer, presentar un escrito que luego hace público a través de sus redes sociales.

Sin embargo, se espera una declaración oral de Cristina ya que la ex presidenta pidió a la Justicia, a través de su abogado Carlos Beraldi, que la indagatoria sea transmitida en vivo, pedido que fue rechazado por el TOF Nº2 en un fallo dividido.

Los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron dicha posibilidad de transmitir en directo la declaración como había solicitado la ex mandataria nacional al recordar que al inicio del proceso se fijaron las etapas que serían transmitidas y en esa lista no estaban las indagatorias de los acusados.

En tanto, Giménez Uriburu consideró que debía hacerse lugar al reclamo de la vicepresidenta electa debido a la "gran trascendencia" del debate, pero quedó en minoría.

En el juicio se investigan presuntas irregularidades en 52 obras públicas en Santa Cruz. Además de la ex presidenta, están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.