"Los Soria" en Catamarca

Asimilando el tramo final del 2019 las taekwondistas Gabriela y Daniela Soria recientemente estuvieron compitiendo en el Torneo Interprovincial de Santa María, Catamarca, organizado por el 6º Dan José Ramírez.

Justamente el instructor y padre de las chicas, Ramón Soria contó que "venimos de participar en un torneo en Santa María (Catamarca) donde quiero recalcar la atención que tuvo el instructor y 6º Dan José Ramírez, porque también estuvieron compitiendo chicos de La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy. Hubo otros instructores de la provincia pero la Escuela Unificada de Taekwondo tuvo una deportistas y la otra representando al club Gimnasia y Esgrima de Jujuy en categoría infantil que es Gabriela Soria que salió campeona en forma y segunda en lucha compitiendo con varones porque no había nenas en su categoría. Y la otra fue Daniela Soria compitiendo en cinturones negros en damas siendo campeona en lucha y segunda en formas, pero por equipos que armaron con chicas de Tucumán perdieron en formas y salieron primeras en lucha. El encuentro fue bueno y satisfactorio llevando dos taekwondistas", empezó contando el profesor.

Asimismo adelantó que "el 14 del corrientes mes estaremos tomando exámenes para las diferentes categorías. Ya hace 3 semanas atrás se tomó exámenes para cinturón negro para 1º, 2º y 3º Dan lo cual fueron examinadas por mi persona donde se vio un buen nivel. Nuestra Escuela viene trabajando bastante bien con gente de Palpalá, Perico y de la capital, hace 3 meses empezamos a entrenar en la cancha de Gimnasia y Gabriela Soria es la única que por el momento que está representando al club. Hasta el momento hay 10 chicos que son hijos de socios que están practicando y esperemos que en el 2020 se puedan sumar a la competencia", agregando que "a veces empezar con pocos chicos y que vayan viendo el nivel que se les brinda es bueno porque no le damos el nivel de competencia por el momento pero lo tratamos de formar como personas. Se puede observar algunos casos de mala educación, mal comportamiento, mala disciplina y a través de la practica esos chicos van cambiando. Y en el trayecto los chicos también cambian en el colegio porque uno habla y se va enterando que es lo que les pasa y van asimilando la amistad. Muchas veces me preguntan quién es el mejor y les respondo que el mejor es aquel que cambia para bien como persona, porque uno puede ser un buen peleador y no ser buena persona que no te sirve de nada. Y no es el mismo afecto que te puede tener la gente y lo que busco es cambiarlo al niño o niña para que sea mejor hijo, alumno y practicante", detalló.

En la parte final de Soria en su visita a El Tribuno de Jujuy confesó que "el año que viene habrá un Torneo Mundial en Santiago del Estero que sería entre julio y octubre, y esperamos estar con algunos de los competidores donde se calcula que habrán 3.000 deportistas. Así que veremos qué posibilidades de hay de que esté presente un jujeño", finalizó el profesor.