ETJ071219-053N01-Lamentan que no se haya sancionado la normativa

El joven referente de la Coalición Cívica ARI en Jujuy, José Albizo, lamentó que la Cámara de Diputados no haya dado tratamiento a la "Ley de Prohibición de Pirotecnia", se trata de una deuda muy grande con la comunidad, particularmente con las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), aquellas que padecen algún tipo de discapacidad y hasta incluso con las organizaciones mascoteras que vienen promoviendo la sanción de una norma de esta naturaleza en la provincia.

Avance. La Defensoría del Pueblo, al igual que el Poder Legislativo, se declaró "institución libre del uso de la pirotecnia".

Destacó que el proyecto de ley presentado este año, a cargo de la diputada Victoria Luna Murillo también contó con el aporte de la Coalición Cívica con una propuesta alternativa para generar combinación de ideas.

A su vez se buscó promover el tratamiento a través de los testimonios de padres de niños con autismo, integrantes de la Fundación "Hablemos de Autismo", "Fundación Sonrisas" y padres autoconvocados, a fin de sustentar el proyecto y que éste sea sancionado.

Por ausencia no se abordó

También recordó que semanas atrás, en la Comisión de Asuntos Institucionales se iba a realizar una reunión y frente a la ausencia del diputado que la preside no se avanzó con el proyecto. "Estuve sentado en las escalinatas del salón "Marcos Paz", esperando la apertura de la primera comisión para tratar el proyecto de pirotecnia, no se presentó el diputado y no se trató", sostuvo.

Asimismo mencionó que también impidió que avance el proyecto en la Comisión de Medio Ambiente y Legislación General, presidido por la diputada Luna Murillo y María Eugenia Nieva, quienes tenían la voluntad de tratarlo. "Tras este retraso tampoco se pudo abordar el plenario de Comisiones que se tenía estipulado", resaltó.

A su vez, destacó que ante la falta de tratamiento del proyecto, el Poder Legislativo se declaró como "institución libre del uso de pirotecnia", aprobado por el vicegobernador, Carlos Haquim.

Concientizar desde la Iglesia

Otra de las medidas que se lleva adelante para concientizar a la población fue a través del Obispado, "a fin de que todas las iglesias hablen con los peregrinos y creyentes para que se pueda transmitir la intención de no utilizar pirotecnia, bajo el concepto de que genera afecciones que pueden llevar a que los niños con TEA se autolesionen", dijo Albizo al hacer referencia al caso de una niña jujeña que padece esta patología y a raíz del daño que le generaban los estruendos "se encerró en el baño de su hogar para cortarse las orejas con una tijera". "No podemos quedarnos de brazos cruzados, el uso de la pirotecnia puede generar hasta la pérdida de la vida", resaltó.

Institución "libre de pirotecnia"

La Legislatura de la Provincia viene debatiendo diferentes proyectos para generar un marco regulatorio al uso de pirotecnia. En este sentido, se declaró como una institución "libre de uso de pirotecnia", resolución que fue firmada por el vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim. La iniciativa fue promovida por la Coalición Cívica y al respecto su titular, José Albizo, mencionó que busca que "como poder del Estado se manifieste públicamente en contra de la utilización de fondos públicos para lanzar pirotecnia que genere malestar, dolor, convulsión, malestar, pérdida de conocimiento, la búsqueda de autolesionarse en el caso de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y resguardar también a animales con sensibilidad auditiva".

Colaboración de sectores

La propuesta fue anunciada a padres y madres de niños, adolescentes y jóvenes con TEA, independientes e integrantes de las Fundaciones "Hablemos de Autismo" y "Sonrisas", a quienes también se les transmitió la voluntad de abordar el proyecto de ley que busca prohibir el uso de pirotecnia en la provincia.

La fiesta estudiantil sin estruendos

El uso de los tradicionales fuegos artificiales sigue siendo polémico en la provincia y si bien avanzan las campañas en contra de la utilización de estos elementos, en gran parte de la ciudad aún están permitidos. Por esta razón, como una de las medidas para llevar conciencia ante los daños que causa la pirotecnia, a partir del próximo año, en la Fiesta Nacional de los Estudiantes no se utilizarán fuegos artificiales para los espectáculos que se llevan adelante durante el mes de septiembre en la capital jujeña.

El presidente del Ente Autárquico Permanente (EAP), Martín Meyer, indicó a nuestro medio que tienen la firme intención de que en la próxima edición no se haga esta práctica, solidarizándose con las familias y organizaciones que vienen luchando desde hace tiempo por una Ley de Pirotecnia Cero. A su vez, dijo que mantuvo conversaciones con legisladores sobre este tema, que cobró una visibilidad importante a partir de la propuesta de asociaciones y familiares con niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Pedido de Coalición Cívica

Previo a este anuncio, la Coalición Cívica de la Provincia, envió una carta al titular del Ente proponiendo que el organismo se declare "libre de uso de pirotecnia".

La iniciativa refirió a que el organismo no caerá institucionalmente en la compra, tenencia, acopio, uso, manipulación, depósito, circulación y transporte de elementos de pirotecnia. Asimismo especifica que se entiende por tal como vedados cohetes, petardos, rompeportones, bombas de estruendo, cañas voladoras, luces de bengalas, fuegos de artificio o cualquier otro elemento similar de carácter pirotécnico que produzca combustión (salvo todo artificio pirotécnico empleado con motivo de generación de señales de auxilio o bien, en contexto de seguridad y/o defensa civil).