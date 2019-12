Un año más sin una ley que regule la pirotecnia en Jujuy

Por reglamento de la Legislatura de la Provincia el 30 de noviembre terminaron las sesiones ordinarias y con ellas la posibilidad, por cuarto año consecutivo, del tratamiento del proyecto de ley presentado por el bloque Frente Cambia Jujuy, de autoría de la diputada provincial Victoria Luna Murillo que propone la eliminación de la pirotecnia sonora que supere los 84 decibeles.

Siguiendo las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el proyecto tiene como fin reglamentar en toda la provincia de Jujuy la comercialización, distribución y uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora cuyos efectos audibles superen los 84 decibeles, debido a su gran impacto negativo y a los daños irreversibles que pueden producir en personas, animales domésticos o silvestres y al medio ambiente.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la diputada Murillo explicó que al haberse tratado de un año electoral se produjo el retraso en el tratamiento de algunos proyectos, entre ellos el de regulación de la pirotecnia. Sin embargo informó que el año que viene mantendrá vigente su compromiso por lo que realizará una nueva presentación de su proyecto.

Cada vez son más las fundaciones, asociaciones, ongs y mascoteras que trabajan en la concientización de la sociedad sobre los efectos negativos que producen las detonaciones de la pirotecnia.

Son sólo siete los municipios en los que rigen la ordenanza de pirotecnia cero. Palpalá, El Carmen, San Pedro, Libertador, San Antonio, Yala y La Quiaca.

Mientras que en San Salvador de Jujuy días pasados dio inicio la inscripción de los comerciantes que venderán pirotecnia.

Pese a que la venta está regulada por la ordenanza 6.980/2016, que prohibe la comercialización de pirotecnia en la vía pública, todavía no hay reglamentación que impida la venta de artificios sonoros. Sin embargo desde Fiscalización y Control aseguraron que ante el incumplimiento de la misma se procederá al secuestro de aquellos elementos que no estén autorizados y a la clausura directa de aquellos locales que no estén habilitados, por tratarse de manipulación de explosivos.

Proyecto a nivel nacional

Otro proyecto fue presentado por la diputada nacional Alejandra Martínez (MC) que, a diferencia del anterior, indicaba "prohíbase el uso, la manipulación, la venta mayorista o minorista, la fabricación y la distribución a cualquier título de artificios pirotécnicos cuyos efectos sonoros superen los 90 decibeles", quedando exceptuados "los que se empleen como señales de auxilio o emergencia" y que de incumplirse correrá "multa equivalente a entre una y quince veces el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil".

La Fundación "Hablemos de Autismo" trabaja en un proyecto

Desde la Fundación "Hablemos de Autismo", lejos de sentirse vencidos ante el paso de un nuevo año sin una ley que regule la pirotecnia en la provincia indicaron que trabajarán en un proyecto propio enfocado en los efectos que producen las detonaciones en las personas que padecen diferentes patologías.

Expresaron que los presentados hasta el momento mantienen una visión más proteccionista de las mascotas, población a la que también se debe buscar de proteger.

"Si bien apoyamos y aportamos información a las iniciativas ya presentadas, buscamos priorizar a las personas que con cualquier patología puedan ser gravemente afectadas por los estruendos de los fuegos artificiales", expresó Viviana Maza referente de la entidad.

Destacó que el pedido desde las instituciones que trabajan con personas con TEA, es de pirotecnia sonora cero y no de pirotecnia cero, ya que éste último pedido generaría el cierre de fábricas y por consiguiente un centenar de personas sin trabajo.

"La solución no es cerrar las fábricas de fuegos artificiales sino buscar un punto medio a través de su modernización para que fabriquen pirotecnia no sonora, que no es lo mismo", expresó al tiempo que dio el ejemplo de la provincia de Santiago del Estero que "impulsa una campaña que tiene por eslogan ‘Más luces, menos ruidos’, de la que forman parte diferentes instituciones y entre ellas, la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales quienes lograron aportar a la concientización a través de la venta de combos de pirotecnia no sonora".

En ese marco Viviana Maza expresó su deseo de reunirse con los empresarios jujeños del sector para hacerles la propuesta de eliminar los estruendos de sus artículos.

Por último, indicó que lo que se vive actualmente es una clara "falta de empatía y de conciencia porque lo que sienten los niños con fibromialgia y con autismo, no es sólo un malestar sino dolor físico. Por eso entran en estado de pánico y se autoagreden y terminamos en las fiestas de fin de año encerrados en el baño con tapones en los oídos".

"A fin de año empieza una pesadilla"

"No poder avanzar con una ley de pirotecnia sonora cero, nos hace sentir que estamos remando en dulce de leche", expresó Sofía Jakobs referente de "Narices Frías" quien destacó que desde su lugar vienen pidiendo pirotecnia cero desde hace diez años y que ahora piden por una ley de pirotecnia sonora cero.

Sobre la proximidad de las fiestas de Fin de Año y lo que ello implica en materia de estruendos, Sofía Jakobs comentó que "con el fin de año empieza una pesadilla para los que tenemos animales en la casa y en nuestras páginas empiezan a llover los mensajes sobre perros perdidos y encontrados y dueños desesperados".

La mascotera informó que desde las asociaciones afines como el hogar "San Roque", "Acción Animal", entre otros y junto a diferentes asociaciones que trabajan por los niños con TEA, se encuentran planificando una campaña de concientización a través de un video protagonizado por destacados artistas jujeños que se suman al pedido de pirotecnia sonora cero.