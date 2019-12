Vallejos, la figura de Zapla

Se destapó. Octavio Vallejos es el arquero de Altos Hornos Zapla que fue artífice principal del título del Anual 2019 de la Liga Jujeña de Fútbol al atajar 3 penales en la gran final sobre Atlético Cuyaya a quién venció en la tanda de los penales en "La Tablada".

El joven de 18 años y con gran proyección en el "merengue" tras la victoria reconoció que "estoy muy feliz, soy hincha de Zapla desde chico y me crié en el club, es una alegría enorme porque se me dio todo porque en el campeonato no venía jugando y en la segunda ronda ya lo hice siempre gracias a los profesores y compañeros", agregando que "me vi muy confiado en los penales y eso gracias a este grupo humano tan bueno con el que compartimos todos los días", señaló el golero que en la tarde dominguera le tapó los remates a Brunos Solorza a los 40’ de la etapa complementaria y en la tanda desde los doce pasos les desvió los remates a Germán Acuña y Videla. Fue una semana especial para el oriundo de Centro Forestal que en el clásico con Talleres disputado en el último martes en el "Emilio Fabrizzi" le negó el grito de penal a Matías Ruiz para festejar el triunfo 2 a 1 en la 17º fecha liguista.

Identificado con el "merengue" desde su infancia, Vallejos aseguró que gritaron campeón del certamen frente al "bandeño" porque "Zapla lo jugó con mucha entrega hasta el final aunque no se nos dio en el partido pero nos teníamos fe en los penales, pudimos completar pateando los elegidos y ganando este torneo gracias a Dios", acotando que "ahora nos prepararemos para la pretemporada para jugar el Regional 2020 y salir con todo lo mejor para mantener este protagonismo".

Conquistar una alegría antes de fin de año y después de un sufrido descenso desde el Federal A fue un desahogo para los palpaleños y por ello explicó que "mi felicidad es por todo el apoyo de toda esta gente que nos acompaña se vinieron en medio de la lluvia desde Palpalá y es un orgullo ser de Zapla. Un millón de veces soñé llegar a estar en este momento y ahora lo tengo gracias a ellos que nos brindan su aliento", sostuvo.

Todo el esfuerzo desplegado tiene dedicatoria para el guardametas quién expresó que "es para mi mamá y toda mi familia que me vinieron a verme, a los hinchas y sobre todo para Ángel Cerdán que nos dirigió en la primera ronda y esto fue por lo que él también hizo siendo DT", concluyó.

Hoy a las 20 se define si habrá oposición o no

El próximo domingo 22 del corriente es la fecha establecida por la Comisión Fiscalizadora del Club Altos Hornos Zapla para realizar la renovación de autoridades de la entidad de avenida Río de La Plata donde el actual presidente Marcelo Lizárraga irá por la reelección y se espera saber si habrá o no oposición.

Y como marca cronograma electoral en el edicto publicado en nuestro matutino hoy hasta las 20 horas los socios habilitados, 388 de los 600 afiliados, podrán efectuar las presentación de listas, 23 integrantes, para los comicios. Asimismo mañana 11 y el jueves será la exhibición de las listas candidatas sabiendo que en la segunda jornada será oficialización o no de las mismas para participar el 22. En las últimas horas surgió que tras la salida abrupta de Ángel Cerdán como socio del club trascendió que Iván Calizaya podría ser candidato a presidente.