Alberto Fernández criticó al Poder Judicial y anunció una reforma integral de la Justicia

En su primer discurso, el Presidente de la Nación dijo que "sin justicia ni independencia, no hay democracia”. Además, aseguró que “ningún ciudadano por más poderoso que sea está exento de la igualdad ante la ley”.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “sin justicia independiente no hay democracia” y que “cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana”, al pronunciar su mensaje ante la Asamblea Legislativa, a quien le enviará una serie de proyectos para poder saldar “la cuenta pendiente” de una Justicia que no es independiente de la política. En ese sentido, el flamante Jefe de Estado anunció que “en los próximos días” va a enviar al Parlamento “un conjunto de leyes que consagran una integral reforma del sistema de Justicia”.

Apenas hizo el anuncio con duras críticas al Poder Judicial, desató una ovación en la Asamblea Legislativa, donde los legisladores peronistas lo aplaudieron de pie. Por eso advirtió con “un contundente Nunca Más” a “una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno” y usa su poder para “saldar discusiones políticas” y “judicializar disensos para eliminar al mandatario de turno”.

“Sin una justicia independiente del poder político no hay República ni democracia. Sólo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial de los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciada por cierta complacencia mediática”, criticó el Presidente.

En ese sentido, continuó con los cuestionamientos: “Una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada. Queremos una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano por más poderoso que sea está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme. Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial se está violentando no sólo la Constitución, sino los principios más elementales del Estado de Derecho. Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.

Anunció también que trabajará para combatir el narcotráfico y los delitos de complejidad para lo cual incrementará esfuerzos para hacerlo junto al Poder judicial. “Estaremos reorganizando y concentrando los esfuerzos de la justicia de modo que se pueda enfatizar con eficacia y transparencia la investigación del crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga, que son flagelos que debemos abordar con un carácter sistémico. Se trata de aprovechar valiosos y mayoritarios recursos que hoy existen en nuestro sistema de Justicia, de modo de terminar con la mancha ominosa que un sector minoritario le provoca a la credibilidad de las instituciones”, sostuvo Fernández.