Claudio De Los Ríos decidió renunciar

Quedó confirmado desde el Consejo Federal que Cuyaya pasó directamente al Regional. Sin embargo, el "bandeño" busca DT porque Claudio De Los Ríos decidió dar un paso al costado.

Con la salida del entrenador, culmina un exitoso ciclo en el club, así lo reflejan los números de las últimas temporadas donde Cuyaya fue protagonista y por segundo año consecutivo estará en el Regional Federal Amateur.

"Sucedieron cosas que no me gustaron y decidí irme, era notorio que la comisión directiva no me quería al punto que lo llamé al presidente, Jaime Leal, para comunicarle que no iba a seguir y me dijo que bueno, gracias por avisar con tiempo". Esa repuesta fría de Leal terminó de confirmar lo que era un secreto a voces, al "Flaco" De Los Ríos no lo querían y se agravó una vez que pasaron las elecciones en la cual fue reelecto.

Según trascendió la comisión estaría pensando en Gustavo Coronel.

Con esta confirmación, esperada por parte de la Liga Jujeña, se produce el corrimiento que no figuraba en el reglamento del Consejo Federal dando así la posibilidad a La Viña ser el equipo que jugará la Copa Federación.

El certamen a cargo de la Federación Jujeña pondrá en juego una plaza más para el certamen afista del próximo año.