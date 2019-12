Distinguieron al "Médico del Año" de Jujuy

Daniel Coletti fue elegido "Médico del Año" en Jujuy, y se le entregó una distinción en la cena que realizaron el último fin de semana el Colegio Médico y el Consejo de Médicos de la Provincia.

Ambas entidades desde el año pasado consideraron muy importante instituir un reconocimiento al profesional más destacado por su labor médica o por las acciones de índole social realizadas durante el año.

En esta segunda edición se propusieron distinguir a un profesional que haya producido un acontecimiento cultural, científico, social, humanístico, solidario de gran impacto para la comunidad o que por su trayectoria profesional merezca este galardón.

La elección fue realizada por todos los médicos de Jujuy, matriculados y asociados de ambas entidades. La campaña se realizó en toda la provincia dónde se dispusieron urnas selladas en filiales del Colegio Médico y del Consejo de Médicos.

El 28 de noviembre se abrieron las urnas en sede de Consejo de Médicos, con la presencia de autoridades de las dos instituciones, y surgió que el más votado por sus colegas para esta particular mención fue Coletti.

Por eso durante la cena por el Día del Médico se lo distinguió como "Médico del Año" por su destacada trayectoria como médico cirujano.

Coletti señaló en la ocasión: "Es muy difícil expresar en palabras lo que uno siente en su interior. Me pregunto si soy merecedor del premio que me dan, pero indudablemente agradezco a los colegas quienes me votaron para recibir este importante galardón. Yo a la medicina ya no la ejerzo, pero la llevo en el alma, sobre todo mi especialidad que era la cirugía".

Durante la entrega del reconocimiento, el destacado profesional expresó ante sus colegas que siempre fue un enamorado de la docencia, y que a sus compañeros y a los médicos residentes les transmitía los errores y los aciertos que alguna vez había cometido. "Les compartí mis errores para que no los cometieran ellos y mis aciertos para que pudieran hacer lo correcto, porque yo ya lo había corroborado así. He sido un convencido en la importancia de formar equipos quirúrgicos porque seis ojos ven más que tan sólo dos, y si soy el cirujano mis ayudantes están observando lo que yo estoy haciendo, porque quizá yo me pueda equivocar pero los integrantes del equipo me pueden alertar y ayudarme a no cometerlo".

Por su parte, Julio Obelar, presidente del Colegio Médico, destacó: "El premio pretende homenajear a todos aquellos médicos que con acciones concretas están logrando un cambio positivo en la vida de los otros. Es por ello que ambas instituciones proponemos reconocerlos".