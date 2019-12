Ratificación de ministros, con dos nuevas incorporaciones

Tras haber prestado juramento en la Legislatura de la Provincia, el gobernador Gerardo Rubén Morales se dirigió hacia la Casa de Gobierno para ratificar a su gabinete y dar a conocer dos cambios, en Producción e Infraestructura. También hizo resurgir el Consejo provincial de la Mujer.

En el palacio gubernamental fue recibido por militantes y funcionarios que participaron del acto de renovación de mandato.

En el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, el vicegobernador de la provincia Carlos Haquim fue el encargado de la colocación de los atributos al mandatario provincial. Ya con la banda colocada y el bastón de mando en mano, Morales tomó el juramento a los ministros que lo acompañarán en su segundo mandato. La mayoría de los que se venían desempeñando fue confirmada, solo hubo cambios en dos carteras, con la incorporación del Consejo provincial de la Mujer.

Los que prestaron juramento ayer fueron: ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi; ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir; secretario general de la Gobernación, Freddy Morales; ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich; ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; ministro de Salud, Gustavo Bouhid; ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura; ministra de Educación, Isolda Calsina; ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz; ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; ministra de Ambiente, María Inés Zigarán; ministro de Seguridad, Ekel Meyer; fiscal de Estado, Mariano Miranda, y presidente del Consejo provincial de la Mujer, Alejandra Martínez. Este organismo absorberá la Secretaría de Paridad de Género.

Luego se dirigió hasta el escenario montado sobre calle San Martín y Canónigo Gorriti, donde junto a su gabinete y el vicegobernador se dirigió a las personas que habían participado de la "marcha por la paz".

Allí con mucho optimismo anunció que en su nuevo mandato se conseguirán muchos logros más, y auguró que los próximos cuatro años serán mejores.

Instó a los jujeños y jujeñas a cuidar lo obtenido y seguir trabajando para conseguir un futuro mejor para todos.

Dijo que los jujeños van a ser testigos de la concreción de los proyectos productivos que fueron acompañados por el Poder Legislativo en su momento, sobre todo lo referido a energías renovables, producción de litio, la concreción de las zonas francas y la explotación del turismo, entre otros temas.

Finalmente, Morales aseguró que los recursos que se generen en la planta solar serán volcados a mejorar la calidad de vida de los jujeños.

Las opiniones

Hemos cumplido una etapa en el Ministerio de Producción en el cual se han dejado sentadas las bases del crecimiento y el desarrollo de Jujuy y ahora le damos el lugar a los mas jóvenes. Hacemos un buen balance, hay cosas que demoraron un poco y que llevaron más tiempo como la venta del Ingenio, pero en general el tema productivo es un proceso que puede demorar. La gestión del gobernador nos ha permitido dar respuestas a todas las áreas y como lo dijo en su discurso se va a seguir profundizando en el tabaco, el litio y la energía solar.

El gobernador dijo que a partir de ahora se van a empezar a ver los frutos de los 4 años de gestión, y esperamos que realmente sea así para el bien de todos los jujeños. Hay que ver si a partir de esta nueva etapa va a haber más trabajo, más facilidades para las pymes o no, si va a haber crédito para las pequeñas empresas, porque sin eso no podemos hablar de producción. Esperemos que haya una reactivación y se trabaje, más allá de los colores políticos, con soluciones para la gente, y que realmente la provincia salga adelante porque las cosas no están bien.



Para nosotros, en su discurso el gobernador repitió mucho de los proyectos que ya había dicho apenas comenzó este año, en el inicio de sesiones. Después agradeció mucho a los diputados por los proyectos, sobre todo el endeudamiento, algo con lo que desde el Frente de Izquierda siempre estuvimos en contra. En este discurso Morales omitió hablar de la pobreza, la desocupación y la inflación, cuestiones que los jujeños estamos sufriendo y que son necesarias resolverlas mas allá de las cuestiones salariales que también están muy mal y se sufren a diario.

ALBERTO BERNIS (UCR)

En el segundo mandato de Morales vamos a ver los resultados de todas las inversiones que se hicieron en estos 4 años, en el cual dio un rumbo y un camino a la provincia de Jujuy, que en 30 años no la tuvo. Los 4 años que vienen serán mejores porque los jujeños van a ser testigos de la concreción de los proyectos productivos que fueron acompañados por el Poder Legislativo en su momento. Seguramente se va a profundizar la minería, el litio, los parques solares, y todos los recursos que se generen van a ser volcados a mejorar la calidad de vida de los jujeños.

Las expectativas son buenas. A partir de hoy hay un nuevo escenario en el orden nacional y creemos que va a haber todo un dinamismo orientado hacia la producción y el trabajo y Jujuy no tiene que ser ajeno a esto. El gobernador dijo que va a plantear una agenda similar a la del presidente Fernández así que vamos a estar expectantes nosotros para contribuir, desde nuestro lugar, con proyectos, ideas y corregir lo que remita el Ejecutivo. En mi caso voy a ser una oposición responsable, crítica y ayudando en lo que creamos necesario.