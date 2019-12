Matías Suárez sería baja para la gran final

Gallardo, ayer en conferencia, no quiso dar indicios sobre el once que plantará de entrada en la final de mañana, porque todavía debe esperar la evolución de las lesiones de Ignacio Fernández y Matías Suárez, dos jugadores clave.

River buscará mañana una nueva Copa Argentina para sus vitrinas y para la alegría de todos sus hinchas que coparán Mendoza.

"Matías Suárez no se entrenó esta semana. Veremos cómo se siente y si puede ser incluido en la lista de concentrados. ‘Nacho’ tiene el alta médica. Respondió bien y es una buena noticia para nosotros, también ante la baja de Juan Fernando Quintero", explicó.

Y, enseguida, se lamentó por el colombiano: "Lo de Juanfer me hago ese reclamo porque yo sabía que no estaba para exigirlo de más y yo tomé la decisión de ponerlo de entrada. Le pasó factura la inactividad que tuvo".

El "Muñeco" auguró poder "abrir" rápido el partido contra Central Córdoba, un rival que seguramente se cerrará atrás para salir de contragolpe, un planteo que le costó resolver en el último tiempo, como el domingo pasado frente a San Lorenzo.

"Esperemos poder abrir el partido ante Central Córdoba, ser efectivo y que después sí se dé un partido de ida y vuelta. Tenemos que tener en cuenta de que los rivales se cierren atrás, hasta a veces con línea de cinco. Tenemos que tomar el control y ser pacientes. A veces es difícil si no generás y no tenés la creatividad para abrir el marcador, hay que ser pacientes, para evitar que nos conviertan un gol y empezar a correr desde atrás", sostuvo.

Además, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, anunció ayer, por si quedaban algunas dudas, dos días antes de la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, que continuará en el cargo a partir del próximo 2 de enero, cuando inicie la pretemporada, luego de la incertidumbre sobre su futuro.

"El 2 de enero voy a estar acá y voy a hacer la pretemporada con el plantel. Quería parar la pelota y ver cómo estoy personalmente. Pero reflexioné en estas últimas horas y mi deseo es seguir", explicó Gallardo, que reveló que se lo comunicó al plantel ayer por la mañana antes del entrenamiento en el predio de Ezeiza.

Gallardo es el técnico más ganador de la historia de River con diez títulos en cinco años en el club, con el que además jugó otras cuatro finales, le dio una alegría a los hinchas del "millonario", que se mantenían expectantes ante las ofertas que trascendían desde Europa.

El "Muñeco", que tiene contrato hasta el final del mandato del presidente Rodolfo D’Onofrio en diciembre de 2021, reconoció que ya lo tenía decidido con anterioridad, pese a haber esquivado en todo momento las consultas periodísticas sobre esa situación.

"Cuando llego a fin de año me tomo un tiempo para pensar un poco. Son cosas que hago naturalmente. Se empezó a generar esto de qué iba a hacer, si sigo o no sigo. No quiero que se siga generando: el 2 de enero voy a estar acá y voy a hacer la pretemporada con el plantel. Mi año comienza con River", respondió.