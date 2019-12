Otro gran año de Patricio Montalvetti

Patricio Montalvetti, por segundo año consecutivo, cerró el año como el mejor karateca del país en su categoría. “Para mi es algo importante mantenerme primero, sobre todo porque soy parte de la Federación Argentina de Karate y el año que viene estoy esperando repetir”, destacó.

El karateca de 13 años tuvo un año estupendo “este año obtuve medallas en los cinco nacionales, en Las Vegas estuve en la Juniors National Cup que saque el tercer puesto en kumite, lucha, y en el Open de Estados Unidos saque bronce en kata, formas, en Croacia estuve en la Copa del Mundo, pero no me fue muy bien porque no clasifiqué ni en kata ni en kumite”, detalló agregando “estuve en el Open de Buenos Aires, saque el segundo lugar y cerré el año primero en el ranking”.

Montalvetti destacó que ser bicampeón “para mi es algo importante mantenerme primero, sobre todo porque soy parte de la Federación Argentina de Karate y el año que viene estoy esperando repetir”, puntualizó.

Sin embargo alcanzar estos logros no fue nada fácil, detrás hay todo un trabajo “entreno todos los días, me enfoco mucho en la parte de kata y kumite, más en kumite que es la parte que es mi especialidad, es lo que más me gusta, por eso esperaba estos resultados, porque me siento muy confiado, entreno día a día a conciencia, son muchas horas, me dedico mucho al karate y por segundo año consecutivo se me pudo dar de ser el número uno del país en mi categoría”, comentó.

Eso sí, Patricio Montalvetti sabe que en el mundo del karate aún no alcanzó su techo “todavía me queda mucho por delante, uno aprende todos los días, para el año tengo confirmado Las Vegas y Croacia, el Sudamericano y el Panamericano”, por eso sabe que debe mejorar muchos aspectos “en kata tengo que mejorar la fuerza, la velocidad, la transición, en kumite el tema de salir a buscar más la pelea, salir adelante”, puntualizó.

Los resultados avalan el trabajo y sobre todo el jujeño se hizo de un nombre a nivel nacional “también veo que muchos de mis rivales no me tienen miedo pero les cuesta hacerme puntos, hay un respeto, ya te conocen, ellos mismo te dicen que no esperan cruzarse conmigo en la primera llave, siempre en todas las peleas voy seguro de mi mismo”, remarcó.

El karate tiene dos modalidades, kumite, lo que se denomina lucha, y kata, son las formas, y si bien Patricio Montalvetti entrena y compite en las dos, tiene preferencia por uno “kumite, es diferente, es más lindo, es algo que lo sacas naturalmente en una pelea, estas cara a cara con tu rival, los dos en las mismas condiciones”, declaró.

El esfuerzo vale la pena, tanto físico como económico “muchos kilómetros, soy de Jujuy y todo queda lejos, imagínate que te convoquen de la selección, salir a competir afuera, todo un sacrificio”, sostuvo, no obstante tiene un gran sponsor, su papá Alberto que lo acompaña todos lados “siempre está conmigo, estos torneos lo tengo a mi lado, mi papá es una pieza fundamental en todo esto, está constantemente ayudándome, alentándome y soy un agradecido a él y toda mi familia por ese gran apoyo”.

De selección

Patricio Montalvetti es una pieza fija en la Selección Argentina,por eso tiene una agenda prácticamente diagramada para el año “en febrero con el campus y después ya viene la primera fecha, pero voy a seguir entrenando en estas vacaciones, no será con la presión constante de siempre, pero uno siempre tiene que estar en actividad, moviéndose, me voy a relajar pero voy a seguir entrenando”, destacó.

Por edad no podrá estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Qatar el próximo año “por ahora no clasifico por el tema de la edad, porque es hasta junio y yo soy en noviembre del 2006, una lástima porque soy el número uno del país, si no fuera por la edad yo debiera ser el que va a representar a la Argentina en Qatar durante los Juegos Olímpicos de la Juventud. No me cayó bien pero son cosas que pasan”, opinó.

Es que el karate para el joven jujeño “es una forma de vida, entreno desde los 5 años, seguí haciendo la primera clase y después comencé a tomarlo con mayor seriedad”, comentó más allá que “me gusta mucho el fútbol, juego con amigos, pero veremos si el año entreno, pero el karate no lo dejo, es una pasión”.