"Boleros" con quince temas para vivir el amor

Aunque seguramente cantaba de todo desde que era niña, porque cuenta que, en su casa de Humahuaca, sus padres los nutrían a ella y sus hermanos con mucha música, su camino profesional se hizo por el rumbo del folclore. Angélica Simón junto a su hermana Isabel, fueron por mucho tiempo y hoy lo siguen siendo a pesar de las cada vez más esporádicas presentaciones, Las Hermanas Simón.

Pero lo cierto es que, desde hace algunos años, Angélica comenzó a animarse a los ritmos melódicos, románticos, y en ese tren, ya va por su segunda producción en este viraje. Hace poco más de diez días salió "Boleros", un disco que reúne un repertorio de quince canciones de este estilo, entre ellas una de autoría propia.

Decimos el segundo, porque el primero fue "Mujer enamorada" que estuvo compuesto por canciones románticas internacionales que en su momento confesó "canté toda mi vida".

Fue Armando Peloc el director musical que la acompañó en estas dos grabaciones.

"Boleros" nace del pedido del público, porque hace ya un par de años que Angélica se lanzó a hacer recitales exclusivamente de boleros como solista, y en cada uno, la gente le pidió que no dejara de grabarlo. La situación económica lo postergó mucho tiempo, pero finalmente con un apoyo del Instituto Nacional de la Música (Inamu), pudo concretarlo.

Hace diez días salió, y por ahora se puede conseguir contactándose por Facebook a Angélica Simón Músico-Banda. Una primera presentación pequeña de este trabajo se realizará este sábado a las 22 en el pub de Sarmiento 246. "Pero la presentación oficial, pensada como un show bien armadito, será el próximo año", agregó.

Con respecto al bolero de su autoría que incluyó en este disco, titulado "Estás en mí", dice que salió casi sin querer porque "no soy de componer mucho, salvo para el proyecto de "La Bruja de las Naranjas" (una comedia musical y un personaje creado por su hermana y que ella lleva a escena desde hace muchos años), donde sí soy la compositora de todos los temas", dice.

De alguna manera, entiende que este disco de boleros en un gusto personal que se dio, que de alguna manera le da continuidad al de "Mujer enamorada".

Dice que las ganas de hacer espectáculos de boleros, surgió muy fuerte después de un ciclo musical que organizó en el año 2016, que se llamó "Sueños en clave de sol", y que consistió en cuatro fines de semana en el centro Cultural "Héctor Tizón", donde en cada entrega hizo un recital de un estilo diferente, rock, bossa nova, clásicos románticos internacionales, etc.

En 2017 se animó a comenzar con recitales de boleros, e hizo varios hasta el momento. Y cuando pensó en el disco "fue muy difícil elegir el repertorio, porque hay tantos bellos boleros", dice, "pero a lo mejor éste es sólo el primero", dice dejando abierta la posibilidad de un par más.

Este trabajo está dedicado (tal como reza el arte de tapa) a su familia, sus amigos, y "simplemente al amor, porque no existiríamos sin el amor", dice. "Me pasa algo muy lindo con este proyecto, y es que cada vez que vamos presentando este repertorio, descubro emociones que se van produciendo en la gente que me acompaña. Es fantástico", concluyó.

Los boleros que integran este disco son "Caminemos", "Camino Verde", "Bésame Mucho", "La Barca", "Sombras Nada Más", "Dos Cruces", "Estas en mí" (autoría propia), "Perfidia", "Sabor a mí", "Piel canela", "Esclavo y amo", "La puerta", "Quizás, quizás" y "A mi manera".