"Si no hay ciencia y tecnología no vamos a desarrollarnos como país"

KAREN HALLBERG / SE REFIRIÓ A LAS ENERGÍAS Y EL DESARROLLO DE LA CIENCIA.

Consultada por El Tribuno de Jujuy, la física explicó que es importante revalorizar a la ciencia y a la tecnología para poder desarrollarnos como país, con la idea que se pueda reconstruir lo que ya se venía desarrollando. Consideró que sería importante retomar también el desarrollo de la tecnología espacial ya que Invap viene trabajando en comunicación, satélites para agricultura, monitoreo y otro usos.

En virtud de la emergencia climática que estamos viviendo actualmente se hace necesario explorar otras fuentes de energía, y dijo que es posible desarrollar al mismo tiempo varias, la nuclear cuyo desarrollo en el país es considerado confiable, así como las alternativas. Vio con buenos ojos el desarrollo de energías renovables en Jujuy.

En su visita a la provincia planteó la relación ciencia y sociedad, la ética, responsabilidad social de los científicos, cómo usar la información, aprender a pensar de una nueva manera y que los niños tengan la misma oportunidad de aprender que ella tuvo, e instó a promover su acercamiento a la ciencia.

¿Cómo afectó el tema del desfinanciamiento que hubo estos últimos años en la ciencia?

-Tuvimos problemas, hubo mucho menos financiamiento y espero que se revierta pronto, y no que sea un punto de no retorno y que sea difícil reconstruir todo lo que teníamos. Nos faltó apoyo, nosotros nos mantuvimos como pudimos, seguimos formando gente siempre con la misma pasión pero evidentemente hubo problemas financieros. Me parece que es importante revalorizar a la ciencia y a la tecnología, porque es la única forma que yo veo que vamos a salir como país. Sí, hace falta muchas otras cosas pero en particular si no hay ciencia y tecnología no vamos a poder desarrollarnos como país.

Argentina sigue teniendo una matriz de hidrocarburos, ¿Sería necesario seguir avanzando en las energías renovables, hacerlo en la energía nuclear, quizás desarrollarla para ser más independiente?

-Sí, definitivamente con esta emergencia climática que estamos viviendo ahora se hace necesario explorar otras fuentes de energía, que ya se sabe, ya las conocemos pero tenemos que tener una matriz energética que sea diversificada. Y la energía nuclear es una posibilidad y es la única que no causa efectos invernaderos, y emisión de carbono a la atmósfera, que hay que revertir eso porque está empeorando mucho. Tampoco tiene que ser la única, tiene que haber una combinación. Argentina ha demostrado ser muy confiable a nivel de la tecnología nuclear, además tiene su lugar en el mundo así que se han firmado todos los tratados de no proliferación nuclear, tratados pacíficos y es una voz respetada a nivel internacional, en términos técnicos también.

¿Y cómo ve el desarrollo de energías renovables? Jujuy está avanzando en energía solar, ¿Cree que esto debería ir de la mano de un desarrollo para poder sostenerla y no depender de tecnologías que llegan?

-Y sí por supuesto. Yo veo con muy buenos ojos a esta energía solar, sería muy bueno para nosotros avanzar en el país para la generación genuina, propia de tecnologías alternativas, porque lo podemos hacer en un equilibrio y aprovechar la tecnología internacional que tienen otros países. Y también nosotros aprovechar la formación que les damos a nuestros ingenieros para desarrollar nuestra propia tecnología. Creo que es importante también ponerle valor agregado a las cosas y empezar a desarrollarnos más a nivel tecnológico como país.

¿Aprovechando los recursos naturales?

-Sí, los recursos naturales hay que manejarlos con muchísimo cuidado, hay leyes que son muy buenas pero muchas veces no se respetan, tenemos que controlar que se cumplan. Estoy también hablando a nivel de la minería, las leyes están bien pero muchas veces quizás no se respetan, no tenemos los controles para hacer funcionar las leyes en algunos casos, y eso sí tenemos que prestar especial atención.

¿Deberíamos volver al desarrollo vinculado al espacio, las comunicaciones?

-Sí, el desarrollo no tanto para poner un humano en el espacio pero sí las comunicaciones, Argentina tiene potencialidad para eso. Invap está haciendo satélites para agricultura, para monitoreo, para un montón de cosas, creo que es importantísimo retomarlo.

Fue distinguida con el premio "Mujeres en la ciencia" de L’Oreal, ¿esto le permitió visibilizar el rol de la mujer científica?

-Este premio se hace a distintos niveles porque en Argentina es a nivel nacional y en otros países también está L’Oreal; y Conicet que premia a investigadoras formadas y también a jóvenes. Este premio no es como a nivel nacional que se solicita la beca sino que son nombres propuestos por grandes personalidades de la ciencia, y en el jurado hay grandes premios nóbeles y demás. Y este año tuve la suerte de tener el premio por Latinoamérica, y después hubo una premiada de Estados Unidos por Norteamérica, otra de Europa, de África y países árabes. Es importantísimo este premio porque realmente visibiliza el rol que hacemos las mujeres y además estimula que otras mujeres jóvenes nos tomen como referencia para ver que realmente se puede, que puede ser una mujer normal, te pueden gustar actividades muy diversas o tener familia, la ciencia no es incompatible con tener la vida familiar saludable. Yo tengo mi marido con quien nos apoyamos mutuamente, por supuesto entre los dos hacemos todo, tenemos dos hijos que están grandes, siempre fue entre los dos, si a uno le gusta es compatible con la vida familiar.

¿Cómo ve en el ámbito científico, hay equidad, las mismas oportunidades, tanto para el hombre como para la mujer?

-Le falta mucho para mejorar, hay muchas situaciones. Primero uno ve que los números son muy bajos en Ciencias Exactas, Naturales e Ingenierías, menos de un quinto de las mujeres están en esas carreras y eso ya habla de una cuestión cultural importante que hay que revertir, no tiene por qué ser un número tan bajo. Una cosa son cuántas mujeres se empiezan a involucrar y otra cuántas van dejando, porque por ahí el sistema no es tan amigable, no hay guarderías o jardines maternales, es difícil acceder a puestos de mayor decisión. Entonces el sistema culturalmente está dominado por hombres en la ciencia y eso depende no solamente de nosotras las mujeres y las jóvenes sino de toda la sociedad. No podemos poner la responsabilidad solamente en las mujeres, que tengan que tener más ganas de involucrarse más, sino también que es una cuestión de toda la sociedad, de que acompañemos y hagamos un cambio importante y fundamental en ese aspecto.

¿Cree que debería haber un cambio en la matriz educativa, dejar de lado los estereotipos, para también impulsarlas en este sentido?

-Sí, tiene que haber cambios por ejemplo más enseñanza de ajedrez, que jueguen juntas mujeres y varones, no tienen por qué estar separados como en los deportes, físicamente puede haber diferencias pero a nivel intelectual no hay diferencias. Esos estereotipos hay que derribarlos, eso es el cambio cultural realmente los chicos y las chicas tiene que hacer juntos muchas más cosas. Las chicas también tienen que tener la autoestima que pueden al igual que los hombres hacer carreras que tengan que ver con matemáticas, tienen que empezar a reflexionar más chicos y chicas, hay muchas cosas por hacer.

Fue reina nacional de los estudiantes, ¿Cree que debería cambiar un poco la fiesta, esto de la elección de la reina e incentivar en otro sentido? De hecho este año hubo un par de colegios donde las chicas se presentaron con el uniforme...

-A mí me parece bien que haya cambios. La humanidad va cambiando, vamos madurando, vamos cambiando las perspectivas, sería importante. Yo siempre que hablo de que fui elegida reina y que lo llevo con muchísimo orgullo, digo que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y que yo era buena estudiante y me gustaba estudiar más que por la belleza.

Me parece que la belleza es una propiedad que sale de adentro más que externa, me parece que tiene que ver más con la personalidad, la empatía, con las condiciones humanas de una persona, ahí radica la belleza.