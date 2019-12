Quiénes son los ex funcionarios bolivianos que llegaron con Evo Morales al país 

El ex presidente de Bolivia Evo Morales arribó este jueves por la mañana a la Argentina. Tras ingresar al país, el ex mandatario y cuatro ex funcionarios de su confianza que viajaron junto a él, iniciaron los trámites para ser aceptados como refugiados.

Junto a Morales llegaron su ex vicepresidente, Álvaro García Linera; su ex canciller, Diego Pary Rodríguez; la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño; y el ex embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzáles.

Álvaro García Linera se desempeñó como vicepresidente de Bolivia desde el 22 de enero de 2006 hasta el pasado 10 de noviembre, día en que presentó su renuncia Evo Morales. García Linera formó parte de los tres gobiernos de Morales y es una de las personas de su más estrecha confianza. Apenas dimitió el mandatario, su entonces vice renunció a su cargo y se subió al avión que los llevó a México. Desde allí se trasladaron a Cuba y esta mañana llegaron a Buenos Aires.

Diego Pary Rodríguez asumió como ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia el 4 de septiembre del año pasado, en reemplazo de Fernando Huanacuni Mamani, y dejó su puesto el pasado 12 de noviembre. Este pedagogo indígena quechua, político y diplomático boliviano, fue el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde el 9 de mayo de 2011 hasta el 4 de septiembre de 2018 y Embajador Concurrente de Bolivia ante Trinidad y Tobago, Jamaica, Dominica y Bahamas. De amplia trayectoria diplomática, Pary llegó al ministerio de Exteriores por decisión de Morales.

Gabriela Montaño asumió el pasado 23 de enero como ministra de Salud y también dimitió en noviembre, una vez consumada la decisión de Morales de dejar el país. Fue la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia durante 2012 y 2013 y presidenta de la Cámara de Diputados desde 2015 hasta 2018.

José Alberto Gonzáles había sucedido como embajador de Bolivia ante la OEA al ex canciller Pary. Ocupó el cargo desde el 21 de septiembre de 2018 hasta noviembre pasado, tras haber cumplido funciones como presidente del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, fue asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales.

Tras haber renunciado, Morales se había asilado en México. La semana pasada, viajó a Cuba para una consulta médica, según informó Montaño, su ex ministra de Salud, quien también lo acompañó a Buenos Aires. Sin embargo, los detalles de su estadía en La Habana se mantuvieron bajo total reserva.

Los hijos de Evo Morales están en la Argentina desde hace tres semanas. Fueron recibidos por el gobierno de Mauricio Macri tras una gestión personal que realizó el entonces mandatario electo Alberto Fernández.

Fuente: Infobae