Profesionales enfermeros asumen por primera vez como directivos de hospitales en Jujuy

Enfermeros jujeños asumieron por primera vez como directivos de hospitales de la provincia al iniciarse el segundo mandato de la actual gestión de gobierno, marco en el que también se anunció la creación de un Centro Estratégico de Operaciones que reunirá los servicios de emergencia.



Así lo informó hoy el Ministerio de Salud local, tras el acto de asunción de los profesionales que acompañarán como directivos la continuidad de un plan estratégico que se desarrolla en el área, encabezado por el ministro provincial Gustavo Bouhid, que el martes pasado también prestó juramento para seguir dirigiendo la cartera.



Entre los enfermeros profesionales nombrados se encuentran Pablo Castro como subdirector del Hospital Pablo Soria, de la capital provincial; Juan Calderón como director del Hospital de Abra Pampa, y Claudia del Valle Ladru como directora de Gestión de Salud Ramal II.



“Estamos incorporando a los equipos de conducción a nuestros enfermeros, no sólo como un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los trabajadores, sino también porque consideramos que están altamente capacitados para componer un verdadero equipo sanitario”, expresó Bouhid al respecto.



Al realizarse entre ayer y hoy la designación de más de una veintena de secretarios y directores vinculados al área de salud, el funcionario también anunció la creación de un centro que reunirá los servicios de emergencias.



“Jujuy tiene un proyecto ambicioso para el cual hemos conseguido financiamiento en Francia, que implica armar un Centro Estratégico de Operaciones que reúna bomberos, policía, el SAME 107 y todo lo que tenga que ver con emergencia”, explicó.



Finalmente, anticipó que dicha entidad quedará en manos de Pablo Jure, quien prestó juramento ayer como nuevo subsecretario Técnico Operativo del Ministerio de Salud provincial.



“Él tiene no sólo una vasta experiencia, sino también una profunda pasión por el cuidado de los jujeños”, explicó Bohuid.