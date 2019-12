Finlandia es el primer país gobernado por una coalición de mujeres

Finlandia batió esta semana todos los récords políticos con la investidura de la socialdemócrata Sanna Marin como nueva primera ministra. Con sus 34 años recién cumplidos, es actualmente la jefa de Gobierno más joven del mundo. Liderará un Gobierno de coalición con otros cuatro partidos que van desde el centro hasta la izquierda radical.

Las cuatro fuerzas políticas están también dirigidos por mujeres, tres de ellas también treintañeras, que además ocupan ministerios importantes en el gabinete. La nueva generación llega al poder en el país que ocupa ahora mismo la presidencia semestral de turno de la Unión Europea.

La llegada al poder

El ascenso meteórico de Marin, que hasta ahora era ministra de Transportes y Comunicaciones, se produce no obstante en un contexto traumático para su formación política, el Partido Socialdemócrata finés.

El antiguo jefe de Marin, Antti Rinne (57 años), se vio forzado a renunciar la semana pasada como primer ministro tras apenas seis meses en el cargo por su mala gestión de una huelga en Correos. La oposición le acusó de haber ocultado al Parlamento que conocía y dio su visto bueno a los planes del servicio postal de recolocar a centenares de trabajadores en una filial con peores condiciones salariales.

My party is not in government, but I rejoice that the leaders of the five parties in government are female. Shows that #Finland is a modern and progressive country. The majority of my government was also female. One day gender will not matter in government. Meanwhile pioneers. 👍 pic.twitter.com/dW8OMEOiqb