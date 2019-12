En Ledesma se disputará un Internacional

Se viene un gran fin de semana para los amantes del ajedrez porque en la ciudad de Libertador General San Martín, departamento Ledesma, este domingo habrá un torneo de carácter internacional que concentrará a participantes de nuestro país y de Bolivia.

El lugar donde se realizará el campeonato será el Complejo de Deportivo de la Escuela Técnica "Herminio Arrieta".

Las categorías que competirán serán Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18. En tanto que a partir de los 19 años participarán en categorías Libres y Adultos Mayores.

La inscripción será a partir de las 9 y una hora más tarde empezará la competencia en el certamen.

A las 13 habrá un pequeño parate para almorzar. Desde la organización informaron que a las 19 ya estará culminando el campeonato internacional.

Todo el certamen está organizado por la Municipalidad de Libertador General San Martín.

Participarán chicos de diversas partes de la provincia. La escuela de ajedrez Rey Blanco tendrá acción en los tableros.

Justamente su máximo referente, Eduardo Robledo destacó la importancia del certamen para toda la región y celebró que con todo esto el ajedrez sigue creciendo y aspira a no tener techo.

En la categoría mayores la inscripción tendrá un costo de $ 200, desde la organización ruegan puntualidad.

La modalidad de competencia será el sistema suizo a 7 rondas con un ritmo 20 minutos.

Los premios en efectivo que se otorgarán serán: Primer lugar $3.500. Segundo lugar $2.500. Tercer lugar 2.000. Cuarto lugar $1.500. Quinto lugar $1000. Sexto lugar $800. Séptimo lugar 500. Octavo lugar $300. Noveno lugar $200.

En definitiva se espera que en jornada dominical todos los competidores en sus respectivas categorías saquen a relucir su inteligencia buscando la mejor ubicación posible en un torneo que promete ser apasionante.

Sudamericano

Culminó el certamen Sudamericano, representantes jujeños del Club Rey Blanco dejaron todo, por ejemplo, en la categoria Sub 10 donde Máximo Rojas se ubicó en el puesto 20 subiendo 26 puntos de elo Fide de 70 participantes.

Además, en la categoría Sub 12 Santiago Rojas culminó en el puesto 9 de 67 participantes jugando en las primeras mesas realmente con una gran actuación.

Asimismo, en la categoría sub 14 Alfredo Chiappero se ubicó en el puesto 6 de 71 competidores.