Alumnos de oficios realizaron ayer su "expo"

Finalizó el ciclo 2019 para los talleres de Educación No Formal.

Cientos de jóvenes y adultos de San Salvador de Jujuy presentaron ayer, en instalaciones de la exestación de trenes, trabajos realizados en los distintos talleres de Educación No Formal, dependientes del Ministerio de Educación.

Con un predio colmado de visitantes, los estudiantes mostraron lo aprendido en los respectivos talleres durante todo el 2019. Así se pudo apreciar manualidades realizadas con chalas de choclo, trabajos de mimbrería, artesanías realizadas con porcelana fría, cotillón, tejidos, además de los tradicionales oficios como peluquería y manicura; pastelería; marroquinería, carpintería, decoración y cocina, entre otros.

Claudia Sandoval Garnica, capacitadora en "Cocina libre de gluten", estuvo presente junto a sus 15 alumnas y exhibieron una gran cantidad de productos aptos para celíacos. El taller se dicta en el Centro Vecinal de barrio Luján y está orientado a las personas que sufran celiaquía o familiares que la padecen.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la tallerista explicó que "hace 8 años tuve que aprender a cocinar sin gluten, por el diagnóstico de mi nene. Desde ese momento no he dejado de capacitarme" y agregó que "me parece importante que pueda enseñar a otras personas, porque hoy en día, lamentablemente, la celiaquía es una enfermedad muy común".

Dijo que en las clases "aprendemos a hacer todo, tanto dulce como salado" y resaltó que "trabajamos con harina de arroz, fécula de mandioca y almidón de maíz". En este sentido lamentó que "los productos son muy caros", pero remarcó que "actualmente se consiguen con mayor facilidad".