González García anunció nuevo protocolo para el aborto legal

El funcionario dijo que la normativa es respetuosa de la objeción de conciencia pero que ello no debe ser una coartada.Dijo que es una "guía de procedimiento" que cumple con todas las leyes vigentes y con los principios de la OMS.

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció en la jornada de ayer un nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que será publicado hoy en el Boletín Oficial, y aclaró que la iniciativa es "respetuosa" de la objeción de conciencia a la que podrían apelar algunos médicos para no practicar el aborto, pero remarcó que eso "no puede ser una coartada para que no se cumpla la ley".

Se trata de la primera medida que adoptó el titular de la cartera sanitaria, luego de la polémica que se desató por este tema en las últimas semanas de la gestión de Mauricio Macri, debido a que el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, había avanzado con una actualización del protocolo de aborto no punible, lo cual generó malestar en el presidente saliente, quien dispuso revocar la nueva normativa.

González García aseguró que se trata de una "guía de procedimiento" que cumple con todas las leyes vigentes y que responde a "cánones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", mientras que aclaró que "es parecido", pero no exactamente el mismo protocolo que impulsó Rubinstein -sin éxito- semanas atrás.

"Es una evolución (respecto al de su antecesor). Tiene alguna introducción de algún elemento técnico no demasiado importante y sí es un poquito más flexible en cómo se aplica la objeción de conciencia, permitiendo que ella exista pero sí garantizando que se cumpla con la ley", comentó el funcionario al hacer el anuncio en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Y, sobre la objeción de conciencia agregó: "Somos respetuosos pero no puede ser una coartada para que no se cumpla la ley. La ley respeta la objeción pero no puede quedarse sin respuesta institucional. Sabemos que hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto y obviamente lo que plantea es lo que dice la ley".

"Lo que nosotros no queremos es que esto se convierta en un combate. No es un combate ni un búsqueda de votos ni una decisión que se toma para ganar una elección. Esto claramente es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley", completó.

Por otro lado, se mostró confiado en que "la mayoría de las provincias se adhiera" al protocolo, al que insistió en calificar como "un instrumento sanitario para que se cumpla con la ley y proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo".

González García planteó, además, que "posiblemente en uno o dos años va a haber otro" protocolo de aborto no punible, cumpliendo así con las actualizaciones periódicas de la normativa.

No obstante, el ministro no brindó mayores precisiones sobre el contenido del nuevo protocolo, por lo cual la letra chica de la normativa se conocerá este viernes cuando sea publicada en el BO.

Por su parte, Mariana Romero, directora Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), acompañó en la conferencia al funcionario, sostuvo que "la normativa argentina no establece un límite de edad gestacional", y que "por lo tanto este protocolo está hecho en base a los mismos estándares que maneja la OMS".

Y, respecto del plazo entre la solicitud de la ILE y el momento de realizarla, se informó que son 10 días.

Previo al anuncio, el presidente Alberto Fernández había recibido en la Rosada a González García, y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con quienes dialogó sobre la iniciativa.

Semanas atrás, Macri había dispuesto revocar la actualización del ILE, al señalar que fue una decisión unilateral‘ de Rubinstein, por lo que días después el entonces ministro presentó su renuncia al cargo.

Ministra de Género celebró protocolo

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, celebró que se actualice el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y dijo que de ahora en adelante “no hay margen para incumplir la ley”.

Gómez Alcorta se reunió ayer en la Casa Rosada con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Salud Ginés González García y referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, médicas tocoginecólogas y obstetras.

En la reunión dialogaron sobre el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, según indicó un comunicado oficial.

La funcionaria indicó que el nuevo protocolo “es un paso fundamental para garantizar los derechos que ya existen y que están vigentes desde 1921”.

“Entendemos que no hay margen para incumplir la ley y que los abortos que ya son legales se deben garantizar de la manera más rápida y segura en todos los casos de conformidad con el nuevo Código Civil que se sancionó en 2015”, afirmó.

“Es un avance que este nuevo protocolo actualice la guía de prácticas teniendo en cuenta los avances científicos”, agregó Gómez Alcorta.

Por otro lado, Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo a Télam que “es emocionante que a pocas horas de asumir el nuevo gobierno ya tengamos respuestas tan claras como este protocolo”.

Alanis es una de las fundadoras de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el país.