Nuevas autoridades en el Concejo abrapampeño

La sesión preparatoria del martes 10 de diciembre permitió la asunción de tres nuevos concejales y la elección de nuevas autoridades en el Concejo Deliberante de Abra Pampa, recayendo la presidencia en Juan Carlos Aparicio, concejal con dos años de mandato.

Alrededor de las 10.30 de la mañana dio inicio la sesión preparatoria en el recinto del Centro Cultural "Guillermo Llampa", previo al juramento de los nuevos ediles se procedió a un cuarto intermedio solicitado por la Comisión Examinadora para revisión de documentación de los concejales electos el 9 de junio.

Tras la verificación válida de la documentación de los nuevos concejales, se tomó juramento de acuerdo a los preceptos de la Constitución, en la persona de Mario Benicio, Osvaldo Gaspar y Wilfredo Valdivieso. Cabe mencionar que los concejales que cumplieron su mandato son Godofredo Méndez (UCR), Ítalo Ramos (PJ) y Daniel Aparicio (PJ).

Tras el juramento se procedió a la elección de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante, quedando atrás la presidencia de Manuel Valerio.

La primera moción llegó de la mano de Manuel Valerio, quien optaba para el cargo de presidente a su par Osvaldo Gaspar. En tanto la moción de Wilfredo Valdivieso fue por la presidencia para Juan Carlos Aparicio. Unos minutos se tardó para la votación puesto que en la moción de Valdivieso se optaba por la vicepresidencia segunda a la concejal Noelia Velásquez, quien no aceptó dicha opción debiendo cambiar la moción en ese cargo por su propia persona, es decir por Wilfredo Valdivieso.

Solucionado ese contratiempo, se procedió a la votación por la moción del concejal Valdivieso, ganando el mismo por mayoría, recayendo la presidencia en Juan Carlos Aparicio, la vicepresidencia primera en Osvaldo Gaspar y vicepresidencia segunda en Wilfredo Valdivieso.

Luego las nuevas autoridades también tomaron juramento para el desempeño en sus respectivos cargos; en tanto la nueva secretaria parlamentaria es Celeste Cari.

Tras la conformación de las principales y nuevas autoridades del Concejo se generó un malestar en los referentes del radicalismo local, es decir en Manuel Valerio y Godofredo Méndez, por el apoyo por la moción del peronista Wilfredo Valdivieso por parte del nuevo concejal radical Osvaldo Gaspar. "Esto genera incertidumbre porque se ve que no va a haber un bloque que responda a las expectativas de la población del partido centenario", dijo Godofredo Méndez, agregando que se faltó el respeto a la gente del radicalismo. Ante la moción por parte del concejal Valdivieso para conformar la presidencia de la comisión de Asuntos Institucionales en la persona de Manuel Valerio y "por la negativa del concejal Osvaldo Gaspar", tal cual lo mencionó Valerio, no aceptó el cargo. "Está faltando a los valores y los principios de la UCR, le está dando un voto al integrante del frente Fernández, al cual nos oponemos y marcamos claramente nuestra diferencia política, no concuerdo con estas decisiones, solicito no se me integre en la comisión, por este motivo concejal Valdivieso ubíqueme por ahí, donde yo no sea un estorbo porque usted sabe que yo ocupando la comisión de finanzas voy a llevar un estricto control de las finanzas, de los números y eso no quieren porque ya hay acuerdo político, vea, ubíqueme por allí, si quiere puedo ir a hacer la limpieza en la cocina o en el baño".

Ante esta situación el concejal Gaspar manifestó que "la presidencia le corresponde al partido que en las últimas elecciones ganó, con esto no quiere decir que no sea radical, donde tenga que poner el control, lo voy a hacer".

Comisiones internas

La comisiones internas quedaron conformadas tras un segundo cuarto intermedio que se realizó en la respectiva preparatoria, siendo la siguiente. Finanzas, Obras y Servicios Públicos, presidente Wilfredo Valdivieso, secretario Osvaldo Gaspar y vocal Noelia Velásquez.

Moralidad, Acción Social, Cultura y Educación, presidente Noelia Velásquez, secretario Mario Benicio y vocal Manuel Valerio. Seguridad Pública, Medio Ambiente, Higiene y Salubridad, presidente Manuel Valerio, secretaria Noelia Velázquez y vocal Mario Benicio.

Asuntos Institucionales, presidente Manuel Valerio, secretario Wilfredo Valdivieso y vocal Mario Benicio.

Cuarto mandato en Palma Sola

Fernando Agüero asumió su cuarto mandato en la intendencia de Palma Sola. El acto de asunción fue en el Centro Integrador Comunitario y contó con la presencia de las autoridades locales, invitados especiales, vecinos además del acompañamiento particular de los concejales electos. Los concejales que asumieron fueron por el Partido Justicialista Sonia Cereso y por el Frente Cambia Jujuy Natalia González y Gabriela Pacheco.

Al momento de jurar Cereso lo hizo por la militancia y el Movimiento Evita, al cual pertenece, como así también se les tomó el juramento a las otras dos concejales. La banca de concejales quedó conformada por Rubén Ponce, Javier Vega, Francisco Baquera, Natalia González, Gabriela Pacheco y Sonia Cereso. Los que cumplieron su mandato son Jorge Yllesca, Elvio Leañez y Milton Romero. En tanto al jurar como intendente Agüero, su cuarto mandato, pidió el acompañamiento de los concejales y de los que estuvieron presentes en el lugar. Llamó al diálogo, al trabajo y al compromiso para sacar adelante a Palma Sola, agradeció a los empleados municipales y ponderó las actividades culturales del pueblo, destacando a Palma Sola como un pueblo fiestero, cultural y religioso. Además reconoció al gobernador Gerardo Morales y también nombró al presidente Alberto Fernández. (Verónica Vallejos)

En Tumbaya

En la sesión preparatoria concretada recientemente, el Consejo Comunal de Tumbaya renovó sus autoridades, recayendo la presidencia del cuerpo en Hugo Nicolás Mamani.

Mientras tanto, se designó vocal secretario a Sergio Ariel Cruz; vocal primero a Rosendo Aníbal Cruz y vocal segunda a Brenda Mariana Vilte.

La ceremonia contó con la presencia de los familiares de las autoridades y vecinos.