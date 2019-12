El presidente Alberto Fernández fue a tomar un examen a la Facultad y estallaron los memes

Una semana verdaderamente agitada le tocó vivir al presidente de la Nación Alberto Fernández. Es que a la asunción del 10 de diciembre, se le sumó tomar medidas tendientes a atenuar la crisis económica por la que atraviesa la Argentina, y el examen final de la materia Derecho Penal que dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) que se llevó a cabo esta mañana y causó furor en los medios de comunicación y redes sociales.

El mandatario argentino estuvo junto a sus alumnos durante el desarrollo del examen final, y luego abandonó el edificio académico.

Según trascendió, la idea de Fernández es continuar dictando clases cada dos semanas, aunque no se descarta que pida licencia extraordinaria debido a lo demandante de la vida presidencial.

La mesa de examen con la presencia destacada del presidente causó un verdadero revuelo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde el hashtag "El PRESIDENTE" permaneció durante varias horas como el principal de la Argentina, debido a la gran cantidad de reacciones y memes que fueron compartidas por la presencia destacada del mandatario nacional.

No quise dejar de venir hoy a la Facultad de Derecho de la UBA a tomar exámenes finales a mis alumnos y alumnas de Derecho Penal. La educación pública gratuita es uno de los valores más importantes que tenemos. Vamos a defenderla con el ejemplo y con los recursos que merece. pic.twitter.com/0qWFSMYITw

Cuando sos el Presidente y tenés que tomar finales pero no podés dejar de pensar cuanto falta para que vuelva a jugar Hauche. pic.twitter.com/2aQUPzveiL

Boludo El Presidente de la Nación es docente y cayó a tomar examen 2 días después de su asunción!!! Y Scarlett Johansson estudia en la universidad pública!!! What a time to be alive pic.twitter.com/GanZ4Ld4zk