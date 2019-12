Brenda Carabajal es la “deportista del año”

Brenda Carabajal recibió anoche el San Francisco de Asís de Oro al ser reconocida como la mejor deportista del año.

En el remodelado estadio de la Federación Jujeña de Básquet se realizó la tradicional premiación, que cumplió 22 años.

La familia del deporte dijo presente en su totalidad. Indudablemente las chicas de Deportivo Los Perales fueron las que más se hicieron sentir a puro cánticos y aplausos.

El momento más esperado de la noche se produjo cuando se anunció quién había sido elegida por los colegas y el nombre de Brenda Carabajal no sorprendió.

Es que la “Pumita” es la campeona mundial de la categoría pluma de la Federación Internacional de Boxeo. En abril obtuvo el cetro en Estados Unidos al vencer por puntos y en fallo unánime a la rusa Elena Gradinar.

La primera defensa será en febrero próximo frente a la danesa Sarah Mahfoud en Europa. En un principio estaba planificada para diciembre, pero por cuestiones organizativas pasó para el 2020.

Al recibir la distinción, Carabajal no pudo ocultar su emoción y más al subir al imponente escenario sus familiares. “Sólo tengo palabras de agradecimientos para los jujeños que siempre me apoyaron en mi carrera”, sostuvo a El Tribuno de Jujuy.

También fueron homenajeados, entre otros.



Incentivación deportiva

Automovilismo: Luisina Echenique (Monterrico). Atletismo: Marcelo Herrera, Lourdes Chauqui; Agustina Suarez y Leonardo Peralta (San Pedro). Básquet femenino: equipo U15 de La Esperanza. Fútbol: Alexis Reyes (15 años de Deportivo Pampa Blanca); equipo Sub16 de fútbol Atlético San Pedro. Fútbol femenino: Olga Guzmán (La Quiaca). Gimnasia rítmica: Ruth Paniagua y Tatiana Valdivia (La Mendieta). Hóckey femenino: equipo U15 de San Pedro Hóckey (San Pedro). Motociclismo: Alvaro Vargas (Capital). Natación: Pablo Castro (San Pedro). Taekwondo: Luciana Alvarez (La Quiaca, participó en Panamericano de Uruguay); Abril Mamaní (San Pedro). Dirigentes: Alejandro Torres (Liga Veteranos de El Carmen); Rubén Gelmetti (presidente de El Carmen Motor’s Club); David Palacio (Deportivo Pampa Blanca); VictorYampa (presidente de Juventud Puesto Viejo); Juan Orellana (presidente de Liga de Vóley del Ramal); Héctor Gimenez (presidente de SportivoLeach de Caimancito); Pascual Cusi (motociclismo de La Quiaca); Ricardo Flores (Mountain Bike de La Quiaca); Guillermo Mamaní (Taekwondo de La Quiaca); Enrique Barro (presidente de Atlético Talleres); Enrique Rojas (presidente del Club Amigos del Deporte, de Perico); Juan Villoldo (presidente del Club Amigos de Vóley, de Perico); Julio Facetti (Tiro, de Capital); César Román (Colegio de Arbitros de Liga Jujeña de Fútbol); Sebastián Quinteros (La Mendieta).

Entrenadores: Sergio Choque (Inferiores de fútbol de Deportivo Pampa Blanca); Ramón Maldonado (de boxeo de El Carmen); Agustina González (fútbol playa femenino, de Capital); Roberto Yurquina (atletismo, de La Esperanza); Cristian Alfaro (kickboxing, de Perico).

Instituciones: Federación Jujeña de Vóley (mini vóley); Fundación Unidos por el Tenis; club Santa Rita, de Capital); Asociación Regional Jujeña de Hockey Amateur (Libertador).

Destacados.

Ajedrez: Cristian Robledo. Atletismo: Kevin Rivas (tricampeón Universitario y medalla de bronce en Copa Nacional de Clubes). Automovilismo: Ignacio Haroian (Turismo Fiat Santafesino); Saúl Quinaya (Fórmula 05); Ariel Díaz (GTS y 1100); Gino Gelmetti (Cafeteras). Básquet masculino: Atlético Gorriti (campeón Copa Jujuy). Básquet femenino: Selección U 15 (campeón del Regional). Boxeo: Julieta Cardozo (campeona Argentina en categoría gallo). Enduro: Manuel Quintar (campeón Argentino). Fútbol: Altos Hornos Zapla (campeón de la Liga Jujeña, participará en el Regional 2020); Gustavo Calderari (de San Pedro, integra la selección Argentina Sub 15); Diego López (Gimnasia y Esgrima); Maximiliano López (Atlético Talleres). Fútbol femenino: Anahí Martiarena (Excursionistas de Buenos Aires); Atlético Talleres (campeón Copa Jujuy); Deportivo Los Perales (campeón Liga Jujeña); Herminio Arrieta (campeón Liga Regional). Fútbol playa: Verónica Cajal (campeona Argentina). Clasificados al Regional 2020: Atlético Talleres (campeón de Copa Jujuy); Atlético El Carmen (campeón Liga Departamental); Sportivo Alberdi (campeón Liga Regional). Handbol: Ciaf (campeón Regional). Judo: Nadia Hualpa (campeona Nacional). Karate: Patricio Montalvetti. Natación: Alexander Villagra. Patín artístico: Flor Espín y Rodrigo Fadel (campeones argentinos). Pedestrismo: Miguel Maza. Pesas: Lucas Villalba (campeón Argentino en Levantamiento Olímpico). Tenis de mesa: Daniela Zapatero (bicampeona Sub 23 y Mayores en Córdoba). Tiro: Nicolás Clady (subcampeón Argentino; campeón Sudamericano por equipo de foso olímpico y 4° en individual).

Nivel internacional.

Boxeo: Brenda Carabajal (campeona Mundial FIB en categoría pluma). Fitness: Fátima Herrera (campeona Sudamericana y campeona Mundial en Figura Juniors, en México). Fisicoculturismo: Darío Villarroel (campeón Mundial en México). Gimnasia de trampolín: Santiago Ferrari y Santiago Martín (campeones Sudamericanos en Colombia). Mountain Bike: Agustina Apaza. Powerlifthing: Carolina Ramos en 52 kg y Noemí Anaquin en 56 kg (campeonas Mundiales en Brasil). Trail: Ana Locurscio (subcampeona Internacional). Vóley: Rodrigo Soria (medalla de bronce en Mundial Sub 19 de Túnez).

En el recuerdo: Bailón Campos (básquet, Villa San Martín); Luis Gonza (Comisión Municipal de Box); Victor Flores (fotógrafo de Pregón); Emilio Tozzini (fútbol, Atlético Talleres de Perico); César Torres (automovilismo, de San Pedro); Rafael González (árbitro de vóley).

Periodistas deportivos, Capital: Juan Aguaysol (Yo te sigo deportivo- digital); Diego Suarez (El Tribuno); Emiliano Saavedra (Programa Cracks – FM Sol); Jairo Jurado (FM Líder); Juan Figueroa (Canal 2); Agustín Weibel (Canal 4); Silvio Guanuco (Radio Nacional); Federico Farfán (Mirada deportiva) . Interior: Alberto My (Canal 2 San Pedro); Roque Salazar (Radio Nexo); Programa Deporte Ledesma (Miguel Acuña, Matías Ponce, Alexis Salmón, Dante Donoso, Marcelo Pereyra); Rubén Bellón (Deporfoto, Libertador); Alejandro Zenteno (El Deportivo, Calilegua); Bruno Padilla (Canal 2 Perico); Darío Jurado (Radio Nacional La Quiaca); Félix Acosta (FM Estelar, Palpalá); Pablo Sunday (El Carmen); Juan Vargas (FM Municipal, Humahuaca).