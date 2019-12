"Vemos muy difícil el pago de un bono pero cada comercio lo evaluará"

¿Qué expectativas tiene con el inicio del nuevo Gobierno, desde la Unión Empresarios?

Siempre que hay un nuevo gobierno yo creo que se renueva la esperanza y las expectativas son buenas, de manera que desde la Unión Empresarios se trabajará con el nuevo Gobierno para poder mejorar las condiciones de las pymes que hoy en día son muy desfavorables. La realidad indica que durante estos dos últimos años no se generaron condiciones para que las pymes se puedan desarrollar. Así que esperemos que en este nuevo Gobierno se tomen como políticas de Estado las medidas para que las pymes puedan generar trabajo genuino, que es la función que tenemos. Así que las expectativas son buenas, esperemos que se puedan lograr, porque el presidente Alberto Fernández las mencionó. En el discurso dijo que las pymes eran un factor importante y esperemos que puedan generarse medidas para que mejoren las condiciones. Sinceramente hoy en día necesitamos una baja en la presión fiscal y también ver el tema de los costos laborales; cómo podemos bajarlos y la ley de financiamiento. También hoy en día con las tasas en los niveles que están entre 70, 80 y 90% es imposible que una pyme se pueda desarrollar.

¿Espera una rápida recuperación o cree que será lento?

Desde nuestro punto de vista no creo que sea tan rápido, en esto no creo que pase de un día para el otro, pero bueno, si se puede ir paulatinamente mejorando ciertos aspectos, me parece que es positivo, pero no creo que sea tan rápido el tema, no es tan fácil tampoco implementarlo. Si hay un punto que el nuevo presidente dijo y me parece que es fundamental, es el tema del aumento del consumo interno. O sea, insuflarle a los trabajadores dinero en el bolsillo. Con eso, el 90% de las pymes se desarrollan en el mercado interno, entonces, si aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores o los jubilados y demás, yo creo que va a ser una cosa positiva, esperemos que pueda andar.

¿Le preocupa que se instale una eventual doble indemnización en caso de despidos?

Esa es una alta preocupación. Hoy en día, las pymes como están no pueden subsistir y es altamente preocupante que se genere una doble indemnización, porque la realidad indica que las pymes no la pueden afrontar.

¿Y de cuánto fue la caída de ventas en Jujuy en estos últimos meses? ¿Tiene un porcentaje?

En la última mención del Came hay una caída del 7,4% en ventas si se compara con igual mes que el año pasado, en Jujuy debe andar también por ahí, entre un 7 a 10%. Esperemos que esto pare y se puedan cambiar las cosas; hay muchas pymes que vemos a través del tiempo que están cerrando negocios, que están dejando de funcionar. Bueno, esperemos que pare esto y empezar a dar vuelta la ecuación, de manera que se pueda empezar a crear trabajos, pymes nuevas, para comenzar a mejorar las condiciones.

¿A pesar de la situación actual, cree que este mes van a subir un poco las ventas?

Sí, totalmente. O sea, este mes de diciembre con el tema de las Fiestas de Fin de Año, históricamente las ventas suben, así que esperemos que ahora también. Es más, en realidad desde la Unión Empresarios, estamos tratando de hacer a través de los centros comerciales abiertos algunas acciones como para generar y ver si después con algunas entidades de crédito, algunas tarjetas, se puede hacer en cuotas sin interés o descuentos en ciertos productos. Pero históricamente siempre las ventas en diciembre, sobre todo por las fiestas, aumentan, así que esperamos que sea en la misma proporción que el año anterior.

¿De qué manera o en qué tipo de comercios están haciendo esas acciones?

Por ejemplo el día de las empanadas, y desde la Unión Empresarios hemos coordinado una acción a la que se han plegado más de 28 comercios que ofrecieron descuentos de hasta 50% en la segunda docena de empanadas. Ese tipo de acciones estamos haciendo desde el centro comercial y tenemos que seguir trabajando en eso. Esta experiencia fue un día puntual como se hizo también con el día de las heladerías. Surgió como una idea innovadora y tuvimos una gran repercusión con el día de las empanadas de todos los comercios de este rubro, así que la verdad que eso implica que cuando uno trabaja y genera ideas que le sirven al comerciante, ellos se pliegan. Así que esperemos seguir trabajando a ver si podemos generar más acciones de ese tipo.

¿Cuáles fueron los rubros del comercio más afectados en Jujuy en este último mes?

Los rubros comerciales que más sufrieron me parece que fueron los de vestimenta, calzado y regalería. Los productos alimenticios y bebidas son como puntos centrales porque es la necesidad básica de los trabajadores, entonces, me parece que lo que no es básico estuvo muy afectado en estos últimos tiempos. Así que esperemos que pueda repuntar o mejorar porque siempre en Navidad o Año Nuevo se puede por lo menos vender un poco más para hacer frente a los aguinaldos, sueldos y demás. Después, enero y febrero son meses estacionales de caída de venta, que también es histórico por las vacaciones y recesos. Espero que los comercios puedan vender en cierta medida de manera de poder pasar esos meses que son los más duros de todo el año.

¿Los trabajadores les pidieron bonos de fin de año?

Sinceramente nos parece bien comentar que el martes último hemos tenido una reunión muy buena con el Centro de Empleados de Comercio. La verdad que hemos convenido el horario de cierre de los comercios para los días 24 y 31 que será a las 18. También pidieron una canasta navideña y solicitaron un bono de fin de año, y la verdad que nosotros le hemos planteado que es muy difícil la situación de hoy en día para que las pymes puedan dar un bono, pero hemos quedado en empezar a trabajar juntos con distintos puntos que afectan a todos. Uno de ellos es el comercio informal; vamos a comenzar a trabajar juntos de manera de poder achicar este flagelo que es muy importante tanto para los trabajadores que son precarizados como para comercios que están legalmente constituidos y se generan inequidades con los comercios informales. Sinceramente es una muy buena acción trabajar en conjunto con el sindicato para mejorar las condiciones.

¿Es decir que no habrá bono para los empleados de comercio?

En realidad lo hemos dejado abierto, porque nosotros lo vemos muy difícil al tema del bono, pero cada empleado con su empleador lo evaluará.