El CPV de Chijra trabaja en conservar el ambiente

El Centro de Participación Vecinal (CPV) de barrio Chijra tiene el perfil de trabajar en la conservación del medio ambiente por lo cual para estas fiestas construyó un árbol de Navidad de casi 10 metros de altura con botellas recicladas. También hizo un invernadero y con neumáticos en desuso se construyen terrazas de cultivo, entre otras variadas actividades que desarrollan todo el año.

Para el armado del árbol de Navidad trabajaron más de treinta personas. Se utilizaron 1.700 botellas y 170 metros de luces led.

Depende de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y se encuentra ubicado entre calles Llamas esquina Manantiales del mencionado barrio.

Para las fiestas de fin de año el CPV viene trabajando desde noviembre, especialmente con las tareas de reciclado, recopilando el PET o botellas descartables de gaseosas que se consumen y pasan a ser basura. Esta institución hace doce años que comenzó a trabajar con cuidado del medio ambiente, considerando que la basura está permanentemente en la calle, pero el problema más grande que se presentan son las botellas.

En ese contexto, Andrea Lamas, la administradora del CPV de Chijra, recordó que "con el pasar del tiempo trajimos un proyecto de elaboración de escobillones reciclando el PET con vistas a la venta pero luego se disolvió el grupo porque no era tan fácil conseguir la cantidad de botellas fresquitas, que no estén al sol o el frío porque se rompen. Ahora se continúa haciendo pero hay que seleccionarlas porque no todas sirven. Pero eso se mantiene cuando la gente se propone y trae 300 botellas en buen estado y se regalan los escobillones. Luego construimos un invernadero que no es grande pero es para concientizar a los alumnos. Trabajamos con plantines, plantas aromáticas, flores y verduras de estación". En ese marco, subrayó que "en el 2018 hicimos un convenio con la Facultad de Agronomía haciendo un curso llamado Cosechando salud para enseñar y promocionar lo que esté orientado a las plantas y lo que es medio ambiente".

También entre las tareas de reciclado, Andrea Lamas comentó que "se comenzó a trabajar con neumáticos en desuso de los rodados del 12 y 13 por lo que se pidió a la población hacerlos llegar para recuperar parte del terreno que nos circunda porque era un baldío rellenado". Y anticipó que "con ellos se continuará la construcción de terrazas de neumáticos para hacer un jardín vertical con huerta, en eso estamos trabajando para poder inaugurarlo dentro de 15 días. Esto es para continuar afirmando lo que es la huerta y veremos porque mucho no se podrá cosechar pero la idea es que todo sea educativo porque hay participación, el vecino se interesa. Y trabajamos con el puesto de salud con el que se hizo un trabajo previo de ir a las casas con una ingeniera agrónoma, y ahora estamos trabajando en la misma institución".

En la misma tarea de recuperación de materiales descartables indicó que "todo lo que no sirve que es el descarte total lo mandamos a una empresa de Palpalá que recicla plástico y vuelven en postes con los que hacemos diversas cosas, como las patas y asientos de bancos, y también para sostener el alambrado perimetral de la huerta. Podremos mostrar cómo se recuperó el material y el uso que puede tener el PET".

Otras actividades

Entre otras cosas, la administradora del CPV detalló que "realiza todo tipo de talleres que tienen que ver con el vecino como capacitación laboral, entre los que se cuenta cocina, corte y confección, tejido en bastidor, peluquería y la fundación de Uocra nos mandó un curso de albañilería. Todo lo que es expresivo también se hace, como zumba, gimnasia rítmica; dentro de lo cultural, los sábados hay cursos de guitarra que cuentan con un importante número de asistentes. En artes marciales se practica taekwondo y aikido. Esta semana se cerraron las clases de apoyo con la atención de maestras comunitarias que están especialmente para esa tarea. También se realizan talleres con los adultos mayores de tallado en madera".

Aclaró que "los cursos se cierran ahora pero comienzan en marzo, y se están preparando los talleres de verano con las propuestas de cursos de folclore, saya y ritmos afines para el carnaval".

Asimismo, continuarán trabajando en la temporada navideña porque el 6 de enero "también hacemos el encuentro de pesebres acá en el CPV con la participación de los adoradores de los barrios aledaños".

Acotó que "también tenemos el Centro Deportivo Nº 4 de la Municipalidad que continuará las actividades con las colonias de vacaciones que se iniciarían el 6 de enero y continúa el consultorio odontológico". Otra área que también está contemplando el medio ambiente es "el equipo denominado Responsabilidad Social donde hay un grupo de chicas que sale a hacer la limpieza en los volcaderos tres veces a la semana, que no se pueden erradicar fácilmente porque es responsabilidad del vecino que tiene que tomar más