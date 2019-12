Sebastián Beccacece será el nuevo DT de Racing

Para algunos es una sopresa, para otros no tanto. Ayer Víctor Blanco había dicho que Beccacece "es un técnico que me gusta". El ex DT de Defensa y Justicia e Independiente terminó acordando con el club y será el nuevo técnico del plantel.

El presidente de Racing había dicho sobre Beccacece que "ha estado en la Selección Argentina también aunque no como principal. Su pasado por Independiente no pesa, si Diego puso el ojo ahí es porque le ve condiciones para estar en el banco de Racing". Así, el ex ayudante de Sampaoli se convertirá en el reemplazante de Eduardo Coudet tras el rechazo del ex DT de la Selección y las negativas de Dabove y el Cacique Medina.

No será, sin embargo, el primer entrenador que dirige a Racing e Independiente. H. Maschio, P. Dellacha, J.O. Pastoriza, O. Sosa, H. Grondona y M. Á. Brindisi son los nombres que figuran en la lista de técnicos que pasaron por los dos clubes de Avellaneda. Beccacece tendrá, una vez que finalice el año y Coudet deje el cargo, la tarea de mantener al equipo entre puestos competitivos y luchar con los de arriba para lograr el bicampeonato en la Superliga.