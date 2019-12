Palpalá hoy alberga a todas las finales

Hoy cierra la competencia de la Federación Jujeña de Hándbol con las finales de Torneo Anual en el estadio Olímpico de Palpalá que albergará toda la definición.

En la jornada el equipo femenino del Nacional Handball disputará su primera final desde las 14. Su duelo será contra Ciaf sabiendo que el ganador se coronará cómo campeón de la Liga obteniendo una plaza para jugar los Nacionales del próximo año

Actualmente Nacional Handball cuenta con una trayectoria relativamente corta, menor a dos años, de participación en competencias oficiales y en este torneo por primera vez el equipo femenino de primera división, culminó de forma invicta evidenciando su gran nivel de juego.

El programa de partidos arrancará a las 9 con Ciaf vs CSR; a las 10 CSR vs Unju; a las 11 los ganadores, a las 12.30 Unju vs Ciaf , a las 14 Ciaf vs Nacional y a las CSR vs Ciaf.