La emoción de Brenda Carabajal al consagrarse mejor deportista 

Cuando uno trabaja por los sueños, estos se cumplen. Sino, preguntenle a Brenda Carabajal, la boxeadora jujeña que fue galardonada con el San Francisco de Asís de Oro.

La pugilista, actual monarca interina FIB de la categoría pluma, reconoció ante El Tribuno de Jujuy que "me tomó por sorpresa, no lo esperaba, me llena de alegría porque es un premio que lo espero desde hace muchísimo tiempo, siempre dije algún día me gustaría ganarlo, algún día quisiera estar en ese lugar, de ver grandes deportistas como se iban superando, fueron mi motivación también, la verdad que fue un gran año", comentó al tiempo que remarcó que "vengo de tener una sola pelea, a pesar de tener menos actividad que otros años, pero me quedo con esta gran experiencia de haberme consagrado campeona mundial en Estados Unidos".

La pupila, que entrena en Buenos Aires junto al equipo de Marcela Acuña, sigue con los trabajos más allá que le postergaron la pelea ante la danesa Sarah Mahfoud para el próximo 1 de febrero del año que viene, "hay que tomarlo con calma y no salirnos del objetivo de esta pelea que viene ahora que es muy importante, enfrentando a una gran rival como es Sarah Mahfoud, pero lo tomo como una experiencia y como algo a favor para seguir mejorando en lo que me falta", sostuvo.

Por eso, la boxeadora nacida en Palma Sola tiene el itinerario de trabajo bien marcado, "sigo entrenando, sigo manteniendo todo el trabajo que teníamos previamente a la pelea que se postergó, sigo entrenando aquí en San Salvador, recorriendo lugares que anteriormente recorrí antes de ser campeona, a fines de este mes después de Navidad regreso a Buenos Aires para retomar con los guanteos, sería la última etapa de la preparación, tengo que intensificar el guanteo que es lo que me da la distancia en cada pelea".

El oro "es una complementación, es poder seguir manteniéndome donde estoy, en el nivel que estoy, van a venir cosas más difíciles, abrimos una buena puerta en el plano internacional y no queda otra que entrenar, algunas veces se posterga o cambian de rivales o las peleas se caen, pero uno no debe salir del objetivo y entrenar para seguir avanzando", prosiguió declarando Carabajal al tiempo que dejó en claro que ser deportista cuesta, "creo que el deporte sufre mucho, tanto en el aspecto económico, es bueno que se apoye al chico del amateurismo, que acompañen a los barrios, porque la gran mayoría venimos de hacer las cosas a pulmón y también se debe saber agradecer cuando la gente del Gobierno te ayuda, cuando la parte privada también", subrayó.

Por último, sabe que ir a Buenos Aires hace tres años "fue una gran oportunidad en la que tuve la chance de conocer nuevas campeonas, conocer otro roce", finalizó.

Elegir el premio San Francisco de Asís de Oro no fue una tarea fácil seguramente para los integrantes de la Escuela de Fútbol Niños 2000.

Sucede que a lo largo del calendario deportivo, la provincia tuvo muy buenos representantes en diferentes disciplinas, tanto como Brenda Carabajal, campeona del mundo pluma de la Federación Argentina de Boxeo, como Santiago Ferrari, Sudamericano de Gimnasia de Trampolín, los bronces en Estados Unidos del karateca Patricio Montalvetti, actual bicampeón argentino. La presencia de Agustina Apaza en mountain bike, los pesistas Fátima Herrera, Darío Villarroel, Carolina Ramos y Noemí Anaquín.

Fue una noche de gala y alegría para todos los jujeños

El año deportivo para los jujeños fue muy bueno. Con importantes récords y números que avalan cada reconocimiento por parte de la Escuela de Fútbol Niños 2000.

El equipo de fútbol femenino de Los Perales arrasó en el Apertura y Clausura del torneo de la Liga Jujeña ganando todos los partidos sin dejar unidades en el camino. Por eso resultaron justas campeonas del Anual “Rosa Barrios”. Quizás pudo haber escapado algún nombre, pero son esos detalles que la organización de los San Francisco de Asís intentan pulir para no dejar nada librado al azar. Eso sí, cuando se trata de reconocimientos, no siempre se deja conforme a todos, porque para cada uno son los mejores en lo que hacen. Y ese ego acompañado por un resultado deportivo también los postula para hacerlos merecedores del oro.

Pero todos los deportistas que dijeron presente en el estadio Federación aplaudieron el paso de los que a lo largo de la tarde noche de la fiesta deportiva subían al escenario principal. Estuvieron algunos ausentes, fueron aquellos que este año nos dejaron. Por eso el momento emotivo de la velada fue cuando nombraron a los deportistas, dirigentes y todas aquellas personas que estuvieron ligadas al deporte fallecieron.

El caso de César Torres de automovilismo, Bailón Campos, todo un referente del básquet en Villa San Martín; Luis Gonza, expresidente de la Comisión Municipal de Boxeo, Victor Flores, fotógrafo de Pregón; Emilio Tozzini, exjugador y canchero de Atlético Talleres de Perico; Rafael González, árbitro de la Liga Nacional A 1 de vóley. Pero también desde El Tribuno de Jujuy no olvidamos a Andrés Torres, hijo del gran campeón Pedro “Alacrán” Torres, y de Monasterio Reynaga, creador de la Unión Jujeña de Rugby. Pasó una nueva edición, atrás quedaron los ecos de una merecida consagración en los respectivos oros, pero principalmente el reconocimiento a los deportistas que se destacaron.

Labor periodística

Por más que haga calor, llueva, frío, sea el clima que tengamos, los periodistas deportivos llevan una sacrificada tarea.

El objetivo es el mismo, informar, contarles a los lectores, oyentes, televidentes, sobre la vida deportiva de nuestros representantes.

Tanto periodistas de San Salvador como de otros puntos del interior fueron reconocidos.

Además, hubo una mención especial para Daniel Echazú, por la trayectoria en esta profesión cumpliendo así 25 años de incansable trabajo y dedicación cada año.