Camila Hiruela festejó con Boca Juniors el "Súper 4"

Camila Hiruela cerró el 2019 con una sonrisa enorme. La jujeña fue clave en el triunfo del viernes de su equipo, Boca Juniors, que se coronó campeón del Osmita "Súper 4".

Hiruela también resaltó al cuerpo médico del “xeneize”, ya que cuando se sumó al grupo estaba lesionada y la recuperación fuetotal

En su estadio, "La Bombonerita", se impuso por tres a uno a San Lorenzo de Almagro y se quedó con el último título de la División de Honor del vóley femenino argentino del 2019.

Los parciales fueron 25-22, 25-21, 23-25, 25-17 y además el "xeneize" se hizo acreedor al premio de $150.000 que puso el auspiciante del petit certamen, donde jugaron los mejores de la temporada.

El "cuervo", por su segundo puesto, recaudó $80.000, mientras que River, que derrotó a Gimnasia La Plata 3-1 en el partido por el tercer lugar, se llevó $50.000. Las "lobas", en tanto, cobraron $20.000 de prima.

Hiruela, en charla con El Tribuno de Jujuy, recordó que tras su paso por el vóley peruano llegó como refuerzo a Boca Juniors.

Lamentablemente se lesionó del hombro jugando para la Selección Nacional, hecho que imposibilitó que peleara un lugar de entrada en su nuevo club.

Gracias a su empeño y a la rehabilitación planificada por el cuerpo médico boquense, la punta-receptora pudo recuperarse del todo y se puso a los órdenes del entrenador Eduardo Allona.

"Fue excelente el trabajo que realizamos y pude jugar el Metropolitano. No se logró avanzar a la etapa definitoria, ya que perdimos con Vélez Sarsfield en cuartos de final y nos dolió mucho. Por eso, este título tiene un sabor especial, queríamos ganarlo sí o sí", sostuvo la jugadora que se formó en Sociedad Española de Jujuy. Coincidió en que fue uno de sus mejores rendimientos de la temporada y justificó con humildad el hecho, porque estaba motivada al enterarse que su padre había competido en la primera fecha del Torneo Regional de Aguas Abiertas. José Hiruela hace años sufrió un grave accidente en parapente y cruzar el dique La Ciénaga es toda una muestra de superación. "En la final se nos dieron las cosas como las planificamos y nos dimos el gusto de terminar con un trofeo la temporada. Particularmente, es verdad, me sentí muy bien en todo momento. Es un gran equipo y grupo, algo fundamental en todo proceso", relató convencida. Hiruela, de 22 años -el 1 de febrero cumple 23-, también valoró a "las guerreras" porque más allá de sus condiciones técnicas, son "excelentes personas y lo demuestran día a día. Así, se consiguen los logros", declaró por último.

“Consecuencia del trabajo”

Camila Hiruela comenzó a jugar a los 5 años al vóley en Sociedad Española de la mano de su padre, José Hiruela, quien fue su primer entrenador, mentor, amigo y consejero. Su ídolo en la vida.

A los 19 años, la punta receptora se sumó a River Plate por dos temporadas.

Después pasó a UTE de Budapest de Hungría, donde no se terminó de adaptar del todo y aceptó volver, pero no al país. Fichó en Círculo Italiano de Perú, equipo con el cual alcanzó a disputar una final tras once temporadas sin podios.

Recuperó el nivel, hecho que permitió volver a ser convocada a la Selección Nacional. Con la camiseta “albiceleste” lleva casi una década siendo convocada.

Vale recordar que en el 2014 compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Beijing, China, en beach vóley.

“Ser llamada de nuevo al seleccionado es una consecuencia del trabajo. Hay que estar a pleno para poder aportar al grupo. Ahora se encuentra un excelente grupo y soy la simpatizante número uno. Mi cabeza está puesta en Boca en la actualidad”, afirmó.

La destacada deportista retornará el miércoles a Jujuy para pasar las Fiestas de Fin de Año con sus seres queridos y pocos días después retornará a Buenos Aires.

“Amo el vóley y sé que sin sacrificio no se llega a ningún lado. Es duro estar lejos, hay difíciles, pero no me puedo bajonear. Al toque me pongo las pilas y voy a entrenar con todo”, cerró Hiruela, dejando en claro que va por más en el 2020.