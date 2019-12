Se fue el director espiritual del Seminario Mayor

La capilla Virgen de la Candelaria del Seminario Mayor de Jujuy "Pedro Ortíz de Zárate", de barrio Alto La Viña, fue escenario de la misa de fin de curso del alumnado del mismo, se despidió al padre Ángel González que continuará su tarea en Córdoba, y se le otorgó el ministerio del Acolitado al seminarista Matías Romero.

En la oportunidad, el obispo César Fernández agradeció todo lo que la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos hizo en el seminario. Dijo que "resolvió las situaciones que se presentaban allí, ha puesto el hombro, ha comprendido y aportado lo mejor de su corazón. Hoy sabemos que sus integrantes no continúan no porque no quieren, sino porque no pueden. Entonces nos comprometemos a rezar por sus vocaciones, porque este oficio que ellos tienen de formar sacerdotes es el oficio más delicado que hay en la Iglesia y necesitamos que esta hermandad, sea la escuela de formadores de esos pastores que viven en el corazón de Dios. Así que nos comprometemos a rezar por ustedes, y está nuestra gratitud a todos".

Destacó la culminación del año de estudios, a lo que se une la despedida del padre Ángel González "que estuvo 24 años aquí entre nosotros, ahora recibió otro destino y parte hacia Córdoba. Él fue rector y director espiritual de este seminario, así que lo hemos despedido y agradecido como él se lo merece por todo lo que ha hecho por nosotros".

Fernández también refirió que Matías Romero, uno de los seminaristas mayores, recibió el ministerio del Acolitado que es el último antes de entrar en el Orden Sagrado, antes de recibir el Diaconado. "Está haciendo la experiencia pastoral conmigo en el Obispado y el año que viene estará en una parroquia. Así que son todos motivos de alegría y de mucha emoción", remarcó.

Finalmente, el prelado anticipó que el seminario tendrá cambios en su enseñanza. Dijo que "conservará el curso introductorio y los estudios filosóficos, pero para la Teología, como en este momento solo hay un alumno para comenzar esa etapa, vamos a confiar esta formación al Seminario de Salta la Teología. El los fines de semana estará por acá y de lunes a viernes estará estudiando allá", apuntó.

Por su parte, el padre Florencio Abajo Núñez, director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos de la Dirección General de Roma, Italia, estuvo invitado a la despedida de González.

"Fue también para agradecer al obispo Daniel Fernández la confianza que ha depositado en la Hermandad durante estos 27 años, y también continuar la visita de los operarios que hay en la República Argentina".

Respecto a esta despedida señaló: "lo ha dicho muy bien monseñor, cada día somos unos poquitos menos y no tenemos reemplazo para el padre Ángel, y hay otras plataformas en las que tenemos que continuar trabajando. Así es que después de 27 años aquí hemos considerado con pena, con dolor, tener que buscar otras tareas, y bueno, continuar con las que tenemos en otros sitios".

Por su parte, el seminarista Matías Romero manifestó su alegría por haber alcanzado el Acolitado: "estos muy contento, agradecido a toda la Iglesia de Jujuy, empezando por el obispo y hasta la última persona que reza por mí, por este paso que estoy dando, porque es un estímulo y una alegría, porque me estoy acercando a lo que el Señor me está llamando".

Un alejamiento que cuesta

El padre Ángel González dijo ayer en su despedida que “es exactamente el punto de mirar para adelante y añorar lo de atrás”.

“Caminar para adelante es seguir. Total el Señor es tan bueno que siempre como que nos elige mejores lugares para seguir el apostolado. Así lo he sentido yo al venir de España y pasar a Perú, de Arequipa a Lima, luego a Córdoba, de Córdoba a Tucumán, a Sao Pablo, después de nuevo a Tucumán, de Tucumán para Jujuy y ahora de aquí nuevamente a Córdoba. Y el caballo tira adelante, es cierto, voy con gusto, conozco algo de lo que pasaba y pasa en Córdoba, puesto que ahí fueron los orígenes donde fuimos a la fundación del Centro de Educación Vocacional al cual vuelvo ahora”.

En referencia a sus dichos de que le cuesta su alejamiento de esta provincia pero que se siente predispuesto para seguir el camino del Señor, el padre Ángel González apuntó que “eso es así; que me siento ahí, tironeado por un futuro en el cual me llama el Señor a través de los formadores, a través de los superiores y un futuro que no sé cómo es, pero siempre va a ser tan bueno como el que he pasado.

Pero al mismo tiempo me siento tironeado por lo que dejo. Son muchos años, 24 acá trabajando en la Diócesis, muy considerado por la gente del pueblo, por los mismos obispos tanto de Marcelo Palentini como el actual monseñor Daniel Fernández, haciendo una tarea importantísima como es formar a los futuros sacerdotes de la Diócesis. Estuve 24 años para 25 y han salido 30 sacerdotes más dos que habían terminado ya y que se ordenaron en el tiempo en que yo era Rector. Yo vine en el "96 y ellos habían terminado en el "95, por tanto son 32 sacerdotes”.



De su tiempo de rector, González destacó que “todos los años, quitando estos dos últimos que ha habido poca gente, yo he tenido entre 30 a 34 alumnos para sacerdotes. Y así, con un número de 20, 30 o 32 hemos estado por lo menos diez años, y al final ha decrecido un poco”.