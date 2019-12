Es el momento para bajar un cambio

Cuando aún todo es un tembladeral se hace necesario aquietar las pasiones y serenar los ánimos. Sin embargo, tanto oficialismo como oposición producen hechos que lejos de bajar un cambio siguen acelerando. En Jujuy dudas. En el país F&F estrenando choques con la Justicia, la prensa, el campo y con la Iglesia. El riesgo es desperdiciar el éxito que dejó atrás las escarpadas cuestas y desmoronarse por el barranco de la política, que suele ser el más impiadoso de todos.

Gerardo Morales busca tender puentes con el Gobierno nacional. Es lógico. Debe acomodar su gestión urgentemente. Su visión política que lo llevó acertadamente a tomar cierta distancia del macrismo en la segunda mitad del año y esas posiciones críticas, le dan base para buscar un diálogo con las nuevas autoridades. Pero algunas expresiones -y otras cosas- fueron poco felices: antes del 10 de Diciembre, "tirarle unas veinte ideas (a Alberto) para hacer cosas juntos" sonó a exagerada suficiencia. Y después, decir que "la agenda que planteó el nuevo presidente es la agenda de la transformación que se viene aplicando en Jujuy" dejó la sensación (aunque no haya sido esa la intención) de que el Frente de Todos se lanzó a copiar el "Modelo GM" para la Nación. Es evidente que la intención del primer mandatario es congraciarse con Fernández & Fernández, pero las acciones innecesariamente grandilocuentes suelen generar rechazos automáticos. Ni el gobernador tiene el ADN del Frente de Todos, ni a F&F les quita el sueño mimetizarse con el GM. En este caso, la pésima explotación mediática con que los más gerardistas que Gerardo abusaron de esas expresiones, no cayeron bien ni en Jujuy ni en Bs. As. El gobernador tendrá más tarde o más temprano, un encuentro oficial y formal con el Presidente, pero mientras tanto hábil y rápido de reflejos, ya habría tenido contactos informales con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, con primeros resultados muy positivos. También el GM habría podido ya tener un inicio halagüeño de relaciones oficiosas con el jefe del bloque de Diputados Nacionales del FdT, Máximo Kirchner, un real hombre fuerte del Gobierno. El legislador habría ratificado en ese encuentro la percepción que crece de él, de ser un político ascendente, de alta receptividad y gran suspicacia, que dista, dijeron los infidentes, de ser el "chico de la play" con que se lo rotuló en su cercana juventud. Como sea, aunque las puertas no están abiertas de par en par, el GM ya sabe que no están con llaves ni con trancas.

Tras los últimos pasos del gobernador, su entorno hizo trascender su satisfacción por el arranque del segundo mandato. Pero los que lo conocen bien aseguran que no escapó a su aguda observación, la esquelética respuesta popular en los actos de reasunción y en el festejo posterior en la plaza Belgrano, que en otras ocasiones fue centro multitudinario de bullicio y entusiasmo. Como no escapó a su percepción la desilusión generalizada por la permanencia de algunos ministros en sus cargos. Las ansiosas miradas puestas sobre Educación, Ambiente, Turismo y Trabajo, entre otros, cayeron al piso apagadas por la desazón. En el caso de Producción (cartera de la que Juan Abud Robles se despidió calificando su gestión extraña y desmesuradamente como "impecable"), muchos -especialmente empresarios e industriales- habían confesado haciendo reserva de su identidad, que esperaban una apertura hacia el sector privado para sentirse mejor interpretados y representados. La elección del joven ministro Exequiel Lello Ivacevich, de todos modos, abrió un impasse pleno de expectativas forzadamente optimistas. Carlos Stanic en Infraestructura, sin sorprender, agotó las novedades. En el área de la comunicación, se esperan cambios inminentes que mejoren las relaciones "intragobierno" y la consiguiente calidad del contacto respetuoso y profesional con los medios. Hay otros lugares en espera pero el signo no cambiará: el GM se reserva las decisiones fuertes, y la identificación a rajatablas del equipo con su pensamiento y acción. El lado bueno es que da coherencia y sensación de solidez, pero limita el enriquecimiento de una gestión ahogada por la soberana voluntad del jefe.

Otro tema -complicado- que no deberá descuidar el GM es la inserción en las decisiones nacionales. Ya adelantamos que la política energética nacional puede ser un talón de Aquiles. El jefe de Cammesa (Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), principal compradora del producto del Parque Solar de Cauchari, Esteban Kiper, hombre de Axel Kicillof y de CEFK, ya expresó su preferencia por la generación térmica (de gas). Incluso, anticipó su intención de rescindir algunos importantes contratos con la producción de energías renovables (solar y eólica) que abortó por los altos costos que esa movida demandaría. Pero los esfuerzos irán a Vaca Muerta y los yacimientos gasíferos, y las renovables deberán competir sin privilegios con la producción, con los desarrollos hidráulicos y petroleros. Eso y la posible pesificación de las tarifas de energía, dejarían a Jujuy en franca desventaja con respecto a sus expectativas de recaudación y crecimiento.

El GM también deberá cuidarse del avance de sus adversarios internos en la UCR y el Frente de Todos por el Cambio. Allí, el primer traspié sería el desembarque del exministro de Economía radical Jesús Rodríguez en la Auditoría General de la Nación, sitio que el gobernador jujeño imaginaba para su amigo peronista Miguel Pichetto. La "victoria" está a punto de inclinarse por el candidato de Alfredo Cornejo, exgobernador mendocino y actual diputado nacional. Es otra usina de turbulencias.

Hay un tema colateral muy grave. Mientras el GM concentra esfuerzos en ahuyentar fantasmas entre su gestión y Casa Rosada, la titular del Poder Judicial (nada menos!) Clara Langhe de Falcone, generó un hecho que produjo estupor y contrariedad en Jujuy y fuertes ecos en el mundo político de Buenos Aires. "No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre", sentenció. "No estoy hablando como presidente del Superior Tribunal de Justicia, sino como presidente de la Asociación Justicia de Jujuy, una ciudadana común que ha vivido los gobiernos paralelos", quiso aclarar, como si eso fuese posible. La jueza y exlegisladora radical profundizó: "No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre. La sociedad no lo va a permitir, porque sabemos lo que hemos vivido. Creo que fuimos la única provincia que ha juzgado con un proceso sano y justo el caso que conocen. Hemos hecho juicio y ha habido sentencias", que no están firmes sólo "por los recursos que interponen". Los misiles enfilaron al corazón de las políticas de F&F, justo cuando comenzaron la reparación de los derechos de todos los que ellos consideran perseguidos políticos injustamente presos, como la jefa tupaquera jujeña. La mecha está encendida. ¿Lograrán desactivarla?

No la lleva mejor la oposición. Una movida mediática de Carolina Moisés la mostró reintentando ubicarse como única referente del peronismo jujeño. Según ella, su proximidad al ministro "Wado" De Pedro y el total apoyo de Máximo Kirchner, le permitirán decidir y colocar las decenas de funcionarios de cargos nacionales en Jujuy. "Primerear" sin códigos, ningunear a la dirigencia local y vivir convencida de que los votos del Frente de Todos en Jujuy se recaudaron gracias a ella, es un error de origen en las pretensiones de la diputada nacional. Su gran trayectoria y militancia siguen siendo directamente proporcionales a la desmesurada sobreestimación de sus pergaminos. Y eso no es bueno para el PJ. Ni para Jujuy.