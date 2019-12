Condenaron a cadena perpetua al femicida de Angelina Cayo

El Tribunal en lo Criminal N°2 condenó este a prisión perpetua a Reynaldo "Aldo" Martinez , por el femicidio de Angelina Cayo ocurrido en 2013.

El pedido de la pena pronunciado por el fiscal Diego Cussel coincido con el de la querella. quienes econtraron culpable a Reynaldo "Aldo" Martinez por el delito de homicidio calificado por el vínculo y violencia de género.

El hecho ocurrió el 13 de julio de 2013 en la vivienda del barrio 22 de Diciembre donde, donde la victima vivía junto a sus hijos y los padres del imputado.

Según los testimonios que surgieron en el juicio Martínez no quería ir al casamiento de la sobrina de Cayo, tampoco quería que Cayo fuera. Según el relato de sus hermanas, siempre trató de separarla de su familia porque Angelina Cayo le contaba a ellas que era víctima de violencia de género y en más de una oportunidad fueron a hacer la denuncia a sede policial.

Ese jueves 13 de julio, Angelina Cayo había llamado a su sobrina y le había dicho que no podía concurrir a su casamiento; además una semana antes del crimen, le había pedido llorando a una de sus hermanas irse a alquilar juntas una pieza, porque no aguantaba más los golpes que Martínez le propinaba y que la Policía y la asistente social no le creía por su adicción al alcohol.

Martínez se encerró con Cayo en una pieza y puso llave, uno de sus hijos vio todo desde una ventana, luego salió como si nada hubiera pasado y dijo "mamá está durmiendo, no la molesten".