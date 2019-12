VIDEO. Encontraron a la joven que cayó con su auto a un arroyo en medio de un temporal

Tras una intensa búsqueda que movilizó a las fuerzas de seguridad y a los vecinos, este lunes fue hallado en el río Paraná el cuerpo de Fiorella Furlán (22), la joven entrerriana que el sábado había caído con su auto a un arroyo en medio de un temporal.

La noticia fue confirmada Adán Bahl, el intendente de Paraná​, a través de Twitter: "Lamento profundamente el desenlace del trágico accidente que sufrió Fiorella y abrazo fuerte a sus padres, familiares y amigos en este momento desgarrador. Mi reconocimiento al valeroso e incansable esfuerzo de tantos trabajadores y vecinos en su búsqueda".

Según fuentes consultadas, el cuerpo de Fiorella "fue hallado por un kayakista que participaba de la búsqueda de la joven y quien dio inmediatamente aviso a las autoridades".

El cuerpo fue encontrado a las 14 frente al camping de Bajada Grande y enseguida el kayakista, identificado como Jerónimo Albornoz, avisó a una lancha de la Prefectura que patrullaba cerca de esa zona.

Albornoz dijo a la prensa "estamos en paz, la encontramos". Y contó que el domingo habían buscado por unos "seis kilómetros, revisando las ramas, todos los lugares posibles, abajo de las piedras".

El cuerpo de Fiorella fue llevado por la Prefectura Naval a la bajada del lanchas del club de Pescadores y Náutico de Paraná, donde estaban el fiscal del caso, Martín Wasinger, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein.

Según el portal Cuestión Entrerriana, hasta ese club de pescadores llegaron los familiares de Fiorella, quienes reconocieron el cuerpo de la chica. Luego, el cadáver fue trasladado a la morgue de Oro Verde, donde se le hará la autopsia.

Horas antes del hallazgo, Diego González, cuñado de Fiorella contó los dramáticos momentos previos a la desaparición de la joven. En diálogo con TN, dijo que el sábado la chica estuvo en la casa de sus padres y que recién salió cuando la lluvia había mermado.

La chica se fue a bordo de un Suzuki Fun por la calle Gálvez, cuando a pocos metros de la avenida Ramírez de Paraná, el agua del desbordado arroyo Antoñico hizo que cayera.

Fue entonces que llamó a sus padres. "Papá, me caí al arroyo, el agua me lleva el auto", dijo la joven, que llegó a dar precisiones de su ubicación.

El padre le respondió que se bajara como fuera y que dejara que la corriente se llevara al vehículo. Pero la joven le dijo que estaba atrapada. "No puedo salir, papá, la puerta está trabada", dijo desesperada. El hombre llegó a decirle que intentara romper un vidrio, pero en ese momento la comunicación se cortó.

El auto fue encontrado vacío con su parabrisas roto a 300 metros del puente donde cayó.

Un vecino dijo ser testigo del hecho, y detalló que cuando vio que el auto comenzó a caer, dio aviso al 911 e intentó ayudar.

"Me toca muy de cerca porque vi cómo se cayó al agua, corrí y me metí en el lecho del arroyo donde el agua me daba a la cintura, pero la vegetación no me dejó avanzar", declaró en diálogo con Canal Once.

"Ella iba con el celular encendido porque se veía la luz adentro del auto mientras flotaba y se la llevaba la correntada", agregó.

La joven era buscada intensamente por bomberos, buzos tácticos, la Policía, vecinos y navegantes en Paraná, Diamante, Victoria, Rosario y San Lorenzo, tras el fuerte temporal que hubo en Paraná durante el fin de semana, con más de 200 milímetros de agua caídos en pocas horas.