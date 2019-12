Organizaciones conformes con medidas del Gobierno nacional

Tras la postura del nuevo Gobierno nacional en hacer hincapié en la lucha contra la pobreza creando el Plan contra el Hambre, entre otras medidas, organizaciones sociales se mostraron conformes considerando que se debe accionar de forma urgente contra esta problemática por los altos índices que presenta el país.

Al respecto, José Chocobar, referente de la organización "Barrios de Pie", comentó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "esto lo veníamos pidiendo nosotros y muchas otras organizaciones de la sociedad civil por la situación económica del país, entendemos que debe ser lo más urgente posible y contemplar a la mayor parte de la población dañada".

En relación a la tarjeta alimentaria que esta semana se implementará beneficiando a embarazadas y madres de niños hasta los seis años en situación de pobreza, Chocobar remarcó que es "una medida acertada, y eso tiene que ir acompañado también a un control de precios porque no sabemos si ese dinero en cinco meses tendrá el mismo acceso a alimentos que hoy. Eso hay que rever para que el monto se adecue al precio de los alimentos, o ese precio se mantenga fijo".

Asimismo mencionó a la Ley de Emergencia Alimentaria que fue aprobada a nivel nacional y explicó que "nosotros comenzamos a pedir eso desde el 2017, después de ver diagnósticos que hicimos de peso y talla de los chicos. Esas son herramientas que implementamos desde hace 12 años en el país, y eso lo relacionamos con el índice barrial de precio, si la persona que vive en el barrio con sus ingresos puede acceder a la canasta básica de alimentos o la total. Y con el tema de peso y talla analizamos esto con los chicos que van a nuestro merenderos y a las escuelas. Con eso observamos una situación alimentaria muy grave que se fue agudizando cuando más familias y abuelos se acercaron a buscar alimentos en los merenderos que nosotros tenemos en la provincia. La situación fue empeorando y por eso está a nivel de emergencia".

Llamado a diálogo

El Gobierno "está llamando a todos los actores de la sociedad civil, a las organizaciones para encolumnarse detrás de estos pedidos y políticas. Pidiendo las opiniones y siendo parte, nosotros estaremos con el Observatorio de Pobreza con Facundo Manes y la UCA por ejemplo", dijo Chocobar.

Por su parte, Gonzalo Maurín, referente del movimiento "La Dignidad", sostuvo que "creemos que es muy positivo que el Gobierno Nacional nos abra las puertas porque estábamos muy marginados y estigmatizados porque muchas veces se nos condenó por protestar y marchar. Ahora se nos incluye entendiendo que somos parte del Gobierno mediante nuestro aporte en los barrios. Nosotros le vamos a exigir también lo que necesitamos, obviamente si nos escuchan bienvenido será, en caso de que no sea así jamás vamos a dejar de negociar la lucha en las calles".

Sobre Jujuy, Chocobar indicó que "en la provincia no pudimos tener un diálogo con el gobernador, a pesar de que si lo tuvimos con la ministra Sarapura, pero fue insuficiente. Por eso siempre estamos dispuestos a dialogar y esperamos que eso se logre en esta nueva gestión".

"El Gobierno no nos recibió; solamente con la ministra hace una semana. Le presentamos nuestras inquietudes y necesidades que hay en los comedores y merenderos", finalizó Maurín.

“El problema no es el presupuesto"



ORGANIZACIONES/ SE MOSTRARON SATISFECHAS CON EL LLAMADO A DIÁLOGO.

José Chocobar, referente de “Barrios de Pie” indicó que “el problema no es el presupuesto, sino la implementación y la efectividad. El gobierno de Macri dio una gran partida presupuestaria a la asistencia social y acá en Jujuy también con el Asiste y Reactiva, pero el problema es que no tiene una efectividad porque no hay noción de la gravedad de la situación alimentaria”.

De esta situación difícil se sale “poniendo lo mejor de todos, la experiencia de cada uno, nosotros estamos en diferentes partes del país y vamos a poner nuestra buena disposición para solucionar estos problemas. Los cuatro años de Macri tuvieron empeoramientos en salud y alimentación, y eso puede traer como consecuencia una generación de chicos que después no puedan tener un buen desarrollo intelectual o físico cuando entren a lo laboral o universitario”, añadió.

Sobre las nuevas medidas

Gonzalo Maurín de “La Dignidad” señaló que estamos de acuerdo y celebramos las nuevas medidas porque siempre los sectores más vulnerables con el macrismo fueron muy golpeados y se sacaron derechos conquistados. La emergencia alimentaria que fue aprobada a nivel nacional fue una herencia que nos dejó el Gobierno, hay un alto índice de desocupación. La UCA marcó un 40 % de pobreza, por eso es muy necesario que por lo menos se piense en medidas como ser la tarjeta alimentaria”.

“Nosotros trabajamos con merenderos en barrios de Palpalá, San Salvador, Ledesma, Caimancito, Fraile Pintado y lo hacemos para que los niños y niñas tengan una merienda porque entendemos que la alimentación es muy importante para que ellos tengan una alimentación digna. Un niño cuando va mal alimentado a la escuela no rinde”, aseguró.

Asimismo manifestó que “la emergencia alimentaria es muy importante, fue un logro que se apruebe a nivel nacional y sea ley. Esperamos que en Jujuy también se apruebe”.