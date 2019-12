El presidente de la Unión Industrial de Jujuy se refirió al complicado año que atravesó la industria nacional. Aseguró que la provincia no tuvo cierres, pero sí dificultades y que la minería atrajo inversiones. Planteó que la industria local tiene dificultades por las distancias, costos de la energía, combustibles e insumos que dejan mercados reducidos. Esperan plantear un tratamiento particular al sector.

"Los industriales necesitamos una atención particular del Gobierno"

Ha sido un año muy duro a nivel de la industria nacional, se dijo que no se había aprovechado la capacidad instalada ¿Cómo está la industria a esta altura?

-Fue un año muy complicado para el sector industrial en todas sus áreas. Viene de una caída de algo más de un año, y fuertemente afectada con una capacidad ociosa a nivel nacional cercana al 50 %. En Jujuy también ha impactado de distinta manera a las distintas industrias. En general, los ingenios de la región han estado trabajando bien respecto a la zafra, con muchos problemas para sostener la actividad y fuertemente afectados por los vaivenes de los biocombustibles. Las fuertes inversiones que se hicieron en las industrias presentes, se han visto afectadas porque no se ha respetado la evolución del precio, que estaba pactada en la ley de biocombustibles.

A nivel nacional hubo algunos cierres, ¿en Jujuy llegó a tener este tipo de impacto?

- En Jujuy sí ha habido una caída pero no ha habido una cantidad de industrias importantes que hayan tenido que cerrar. Han podido sostener la actividad, el empleo. Pero sí han tenido serios problemas para llevar adelante su actividad. Hay algunas con caídas muy fuertes y realmente de una manera alarmante, con condiciones que no se han resuelto. Ahora estamos con las expectativas de este cambio de gestión y las medidas que se quieren tomar.

¿Cuáles son las políticas que ustedes necesitarían para poder avanzar en la reactivación del país?

-Venimos planteando desde este sector y desde la región que necesitamos una atención particular. Teníamos fuertes expectativas cuando se ideó el Plan Belgrano, que tenía las premisas de mirar los desarrollos regionales, incluido el NOA. No ha habido un avance para promover el tema de los desarrollos de las economías regionales. Esto nos ha llevado a generar con las otras uniones industriales de la región un grupo para plantear los problemas, tener una voz más fuerte a nivel nacional para tener una situación a la altura de las zonas más desarrolladas del país. Para eso hacen falta políticas activas orientadas a promover y mejorar las condiciones, a buscar la manera de equiparar las diferencias que tenemos con la zona central. Hay muchas propuestas que ya hemos elevado a la otra gestión. Tiene que ver con cuestiones básicas de infraestructura, igualdad de costos sobre todo servicios, energía, combustibles. Tenemos diferencias importantes además del desarrollo de las actividades industriales en la región. Y son muy pocos los accesos a condiciones de financiamiento que permitan sortear el atraso que llevan las industrias en cuanto a modernización y las inversiones para transformarse en más competitivas.

¿Para esto sería importante alguna medida vinculada a importaciones para acceder a insumos o a tecnología y actualización industrial?

-En la última gestión no había problemas, el más serio era la incapacidad de acceder a financiamientos y a recursos a costos razonables. Si bien no había limitaciones los costos y la devaluación hicieron imposible sobre todo acceder a sistemas financieros. Paralelamente el mercado interno fue cayendo, las demandas fueron retrocediendo, entonces aquellos que trabajaban o que tienen su mercado principal en el mercado interno tuvieron fuertes inconvenientes para desarrollarse, de allí las capacidades ociosas en las industrias. Aquellos que tienen productos de exportación si bien la devaluación jugó un papel importante a favor, posteriormente aparecieron las retenciones, que nunca juegan positivamente, es una carga extra directa sobre el producto final. Por otro lado si bien las retenciones son las mismas si un producto compite con otro de la zona centro, aparecen los temas logísticos que no nos ponen en igualdad de condiciones.

¿Las relaciones con Brasil no parecen muy bien definidas, esto impactaría a la industria argentina?

-Es fundamental una buena relación con nuestros vecinos, por algo por muchos años se ha tratado de sostener un mercado común, que nos dé facilidades, un país con una economía cerrada no es viable. El último cambio impositivo fue el artículo 814 que permitía una promoción respecto de las contribuciones patronales tiene un horizonte que en 2022 va a estar derogado, hemos ido perdiendo ese beneficio las industrias alejadas de centros de consumo.

¿Se podrían atraer inversiones?

-En los últimos años, la industria minera es la que ha traído la mayor masa de dinero en inversiones, con los desarrollos de la minería metálica principalmente, originalmente con un proyecto de plata en la Puna y luego con el litio. También el crecimiento de proveedores locales, la industria metalúrgica, y bienes y servicios.

Es difícil para la industria regional...

-A veces se ve lo inmediato, lo que se nota que es un mercado más reducido, la misma actividad industrial si se desarrolla en la zona central, tiene acceso a un mercado de millones de personas que aquí estamos lejos de tenerlo. Además tenemos problemas para el abastecimiento de los recursos que necesitamos para producir. Los insumos también provienen de esa zona, son más costosos, no están disponibles. Nosotros tenemos que ir hacia ese mercado, competir con los que ya están y se nos hace cuesta arriba. Sumado a las logísticas, y las cuestiones impositivas, aparecen retenciones, ingresos brutos, gastos extras difíciles de sobrellevar.

¿Sería útil para esto la reactivación del ferrocarril que aún no se concretó, para comercializar y pro veerse de insumos?

-Sin ninguna duda, sobre todo el ferrocarril por el efecto que puede tener. De todas maneras se ha estado trabajando, habilitando ramales vinculados donde hay producción agrícola o de granos, hay productos que están saliendo de Jujuy en ferrocarril, pero que no tienen la dinámica. También sería muy importante para la logística de productos industriales, para insumos como para llevarlos, un ferrocarril eficiente de los tiempos como de los costos. El otro camino que son justamente las obras de infraestructura que están iniciadas pero no terminadas, tenemos una ruta 34 que empezaron las obras y se vuelven cuello de botella, los fletes en estas rutas sobrecargadas se vuelven más onerosos.

En materia de energía, hay industrias que generan energías alternativas para abastecerse ¿cómo van en Jujuy contemplando el alto costo?

-Las grandes empresas industriales instaladas en la provincia están trabajando para adecuar sus procesos a energías renovables. Muchas están pasando al consumo de biomasa, los costos energéticos sobre todo en gas tenemos un diferencial muy grande con respecto al centro y al gas que se está obteniendo de los nuevos pozos que están en operación en la zona de Vaca Muerta, tenemos diferencias entre el 60 y el 100 % en el costo del combustible, particularmente del gas. La siderurgia que tenemos aquí estaba en proceso y en gestión del Gobierno nacional para conseguir que el costo de la energía para producir en la región sea equivalente al de la zona de las grandes acerías sobre la costa del río. El combustible, aquí está un 10% más que en la zona central. Tenemos diferenciales importantes que hacen que no seamos muy competitivos, y que nos tengamos que reducir a un mercado regional y que productos puedan venir de la zona del sur en mejores condiciones, precios o iguales. Entendemos que los Gobiernos, provincial y nacional, están tomando nota de esto.

¿Hay indicios de que el sector sea llamado en esta nueva gestión y a nivel nacional para avanzar en estas necesidades?

-Siempre hubo comunicación fluida. Siempre hemos tenido la puerta abierta pero no hemos tenido la fluidez para podernos escuchar, transferirle nuestras preocupaciones, como trabajar juntos para tener una política distinta desde la Nación, y una mirada distinta desde la provincia de los distintos sectores, para mantenerlo que se sigan desarrollando y cómo crecer desde distintos sectores.

¿A nivel nacional, qué les gustaría plantearle desde la UIA?

-A nivel macro la estamos manejando con un encuentro de las uniones regionales que denominamos Uninoa, donde hemos sumado también a las uniones industriales del NEA, o sea que estamos conformando las diez provincias del Norte, que necesita mayor desarrollo y condiciones para generar emprendimientos. Ya se han mantenido reuniones con la UIA, y estamos expectantes para tener una reunión con las nuevas autoridades.

Ya han habido encuentros e intercambios cuando estaban en campaña, el actual presidente, él tiene una mirada que comparte con lo que estamos planteando respecto de los problemas de desarrollo de la región, estamos buscando acercarle propuestas de cosas que entendemos que debemos tener como diferencial en la región para ir aggiornándonos, y alcanzar el desarrollo de la industria.