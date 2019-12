"Me voy campeón", dijo "Maxi" López luego de su salida

Parece ser la semana de la salida de referentes en los clubes jujeños. Alejandro Frezzotti se despidió de Gimnasia y Esgrima el lunes, en tanto que Maximiliano López hizo lo mismo en otro grande de la provincia como Talleres que se prepara para afrontar el próximo Regional Federal Amateur.

En Perico, para los hinchas del "expreso", les produjo sorpresa y asombro la noticia de la salida de "Maxi" a menos de un mes de iniciar la pretemporada.

El Tribuno de Jujuy se comunicó con López y el delantero contó todo tipo de sensaciones de su despedida inesperada del equipo periqueño.

"Es difícil porque hace cuatro años que estaba en Talleres, es duro, es difícil, tratando de tomarlo con mucha tranquilidad, siendo optimista para lo que viene", dijo el jugador al inicio de la entrevista.

¿Dejaste el 100% en Talleres? "Yo creo que Talleres me encontró en los mejores momentos de mi carrera en cuanto a lo futbolístico. Creo que se vio la mejor versión mía aquí en la institución, estoy satisfecho con lo que hice hasta el día de hoy, hasta el último partido que jugué".

"A todos los hinchas no los podés conformar, pero trato yo de retribuirle el cariño que la gente de Talleres me brindó desde lo futbolístico", dijo el atacante en mención a su relación con la populosa hinchada periqueña.

No borrarse después de lo ocurrido en el Regional pasado ante Central Norte que le valió la descalificación a Talleres fue algo que no todos los futbolistas estuvieron decididos a hacer, Maximiliano López opinó al respecto: "Soy una persona que me gustan los desafíos, trato siempre después de tener tropezones. Rechacé algunas ofertas que tenía, no me arrepiento".

"Sea cual sea mi futuro encararlo al 100%", dijo el deportista quien también contó que en solo faltan pequeños detalles para abrochar su llegada a Gimnasia y Tiro de Salta club que disputará el Regional del año que viene que posiblemente arranque a fines de enero.

¿Te vas bien del "expreso" periqueño? "Yo de mi parte no tengo ningún problema con ninguno, yo hablé con cada uno de los integrantes de la comisión y creo que quedó todo bien, no guardo rencor con nada. Sí me hubiese gustado que de repente alguien se comunicara conmigo para decirme que no continuaba en la institución cosa que no pasó. Eso es lo que más duele", confesó Maximiliano López.

"Me siento un hincha más, he aprendido a querer a estos colores y obviamente le deseo el mayor de los éxitos, ojalá que sea un lindo 2020 para todo el pueblo de Perico", deseó el delantero que seguramente extrañará los vestuarios del "Plinio Zabala" algo que recorrió casi todos los días durante estos últimos años.

El atacante, fue campeón de la Copa Jujuy 2019 en la recordada final ante Atlético San Pedro algo que le generó "orgullo".

"No tengo ningún tipo de dudas que en algún momento voy a volver a vestir estos colores. Me gustaría retirarme en la institución", manifestó López vislumbrando el futuro a pocos días de cumplir 30 años.

"He sido capitán durante tres años y creo que eso no cualquiera lo logra, en cuanto a la exigencia que requiere el club. Me voy campeón", sostuvo "Maxi" quien fue un verdadero líder dentro del rectángulo de juego defendiendo la camiseta azul.

En fin, López deja un club al que le dio mucho y del cual aún afuera se siente parte.