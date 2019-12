Denuncian "extorsión" de docente para aprobar materias

Un grupo de padres denunció ayer tanto en la institución como en la seccional policial a una docente de Biología del Comercial Nº 2 "Malvinas Argentinas", de Ciudad de Nieva, por "extorsionar, amenazar y hostigar" a estudiantes de 3º 1º a fin de aprobar la materia. Además apuntó que de un total de 35 alumnos, 25 de ellos desaprobaron debido a que luego de darse a conocer el caso, la docente tomó represalias afectando los promedios de trabajos y evaluaciones de los alumnos.

Los estudiantes, según declaran sus tutores, desde inicio de año vienen afrontando estos problemas. Los padres tomaron conocimiento del caso en septiembre por lo que se acercaron a la institución para hablar con los directivos, quienes le mencionaron que se le haría un llamado de atención a la docente.

"Nos enteramos del caso en agosto cuando la profesora extorsionaba a los alumnos para que vendan lotas de otra institución para aprobar la materia. Se fue dando en el primer y segundo trimestre. Luego les pidió que compren la entrada para la elección reina", dijo Hugo Ariel Fernández, uno de los denunciantes.

Además, los padres repudiaron el modo en que la docente asigna la nota de las estudiantes, "las evaluaciones que tomó no tienen nota porque la docente evalúa a través de conceptos como: muy bien, incompleto, regular y los chicos no tenían conocimiento de su situación hasta que se enteraron que debían ir a rendir todo", manifestó.

Durante la denuncia, los tutores también acotaron que estudiantes de 2º y 4º año sufren también la misma situación. "Los chicos están con miedo, tenemos pruebas de whatsapp, audios y videos de las amenazas que recibieron de la docente", más adelante indicaron que la responsable les expresó a los alumnos que "no aprobarían la materia éste ni el próximo año".

COMERCIAL 2 “MALVINAS ARGENTINAS”/ LA DIRECCIÓN LABRÓ UN ACTA DEL CASO.

En tanto que Alicia Fregenal, otra de las tutoras, señaló que en una oportunidad, la docente citó a los estudiantes al parque San Martín para tomar lección de la materia. Ella se negó rotundamente a que su hija asista y se dirigió a la institución para que le expliquen el por qué de esa modalidad de examen. "Fuimos dos madres a hablar y se labró un acta de la situación", sostuvo.

Elevar el caso al Ministerio

La directora del establecimiento, Nora Burgos -quien asumió el cargo en septiembre- expresó que la semana pasada se labró un acta en donde quedaron registrados los descargos de los estudiantes y la misma será adjuntada a los informes del establecimiento. A su vez resaltó que cuando los padres presenten una nota formal, ambos documentos serán enviados a supervisión. "Este problema no viene de ahora sino desde el año pasado, según mencionan los chicos", dijo al explicar que a modo de solución se le pidió a la docente revisar nuevamente los promedios de los estudiantes, también teniendo en cuenta la presentación de los trabajos prácticos. "Algunas madres me piden que la destituya del cargo, yo no puedo, elevo todo a la superioridad y ellos son lo que resuelven", cerró.