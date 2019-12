Haroian es campeón del carshow

El car show santafesino fue un jujeño. Ignacio Haroian ganó la última fecha del Turismo Fiat en Paraná, Entre Ríos, y se consagró campeón de la temporada 2019.

Miles de kilómetros durante todo el año tuvo que hacer el piloto nacido en Manantiales. El esfuerzo físico y económico junto a su familia y todo un equipo que vio coronado con la mayor alegría que tuvo en el deporte motor.

Sucede que pasaron cinco años para ser el número uno del certamen santafesino, fue de menor a mayor, hasta que logró adaptarse al asfalto. Así, el año pasado por muy poco se le había escapado el título de campeón quedando segundo, y esta temporada, ajustando algunas piezas fue puntero durante todo el calendario.

Además, no se debe olvidar que en mitad de temporada cambiaron la reglamentación del certamen, porque Ignacio Haroian comenzó corriendo con el 128, pero después por esa variante en el reglamento tuvo que pasar a Fiat uno. Dejó la sensación que potenció al equipo, porque mantuvo el ritmo y el nivel en cada una de las carreras. Eso lo terminó por confirmar el fin de semana pasado en Paraná. El jujeño entró tercero en la clasificación y sumó un punto más para estirar la diferencia. El domingo con la serie a su favor, de entrada escaló lugares y se quedó con las seis vueltas, había asegurado el título, es decir no que hasta podía terminar último en la final pero nada ni nadie le arrebataba la corona. Pero apostó a llevarse todo del car show santafesino y para no dejar margen a dudas, otra vez marcó el camino al resto de los autos. Recibió la bandera a cuadros y se consagró como el mejor de la temporada.

Por último, "Nacho" Haroian agradeció a todos los que de una u otra manera aportaron un granito de arena para poder lograr este campeonato. Fabio Fiornovelli, motor de Marcelo Juárez, Jorge Gurrieri Ramón Nebhen, Italia Neumáticos, Lubricentro Alem y a toda su familia.