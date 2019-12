Sueños y proyectos de un estudiante excepcional

Máximo Lavayén ama la lectura, la música y dibujar. A los ocho años comenzó a escribir un libro sobre su vida en un mundo de fantasía, incorporando personajes de las mitologías nórdica, griega y egipcia. Es un chico excepcional que integra la promoción 2019 de la Escuela 10 "General José de San Martín".

Máximo y sus compañeros fueron ayer los protagonistas del emotivo acto que tuvo lugar en el establecimiento ubicado en el barrio capitalino que lleva el nombre del Padre de la Patria. Mónica, su orgullosa mamá, y Olga, su amorosa abuela, lo acompañaron en el escenario al momento de recibir el certificado de finalización de estudios primarios. También le entregaron diplomas por su participación en el concurso "Cinco minutos de fama", en el que se lució cantando; y por su actuación en la obra teatral bilingüe "Un día de campo" puesta en escena en el local escolar y el Cine Select.

PURO AMOR/ MÁXIMO LAVAYÉN JUNTO A SU ABUELA OLGA CHAÑI.

Previamente, este talentoso estudiante de 12 años, había tenido a su cargo la lectura de un mensaje de despedida, en representación de sus compañeros. "Sinceramente el comienzo de la escuela primaria es emocionante, pero el final es donde nos damos cuenta que no todo es eterno. Cuando tenía cinco años lo que más quería era salir de la escuela, pero hoy en día no me quiero ir. Recuerdo esas tardes llenas de diversiones y alegrías, esos recuerdos siempre quedarán en mi memoria, las risas interminables y los chistes contados. Mis amigos siempre estarán en mi corazón, somos una gran familia y nunca los olvidaré. Ya es hora de partir, abrir las alas y volar para construir nuestro futuro, un nuevo capítulo en esta historia que llamamos vida. Todo cambio en la vida es difícil, pero en la vida no todo es para siempre. Ese cambio es parte de la vida y parte de nuestro crecimiento. Es hora compañeros, tenemos que seguir adelante y ser mejores que ayer. Espero pasar el mejor último día aunque para mi será como el primero. Amigos, compañeros y maestros si me ven llorando el último día, no serán lágrimas de tristeza, serán lágrimas de felicidad por haber finalizado otro año con ustedes".

Un chico talentoso

"Desde pequeño me gustaba dibujar, aprendí solo", dijo Máximo Lavayén a este diario para agregar que "de un día para el otro" le comenzó a gustar la escritura. Escuchaba muchas canciones y leía poesía. "Entonces me comenzó a gustar a escribir frases, poemas, canciones y así es como empecé a escribir mi historia. Es una historia que estaba planeando hace mucho tiempo y este año la pude terminar", relató. Los hechos suceden primero en Grecia y luego en España en un tiempo no determinado. Su personaje pertenece a la mitología griega, una hermana menor a la nórdica y la hermana mayor a la egipcia. Este niño amante de todo lo que tenga que ver con seres fantásticos quiere dedicar su vida al arte. De allí que decidió realizar su formación secundaria en la Escuela Provincial de Arte, a la que ingresó tras aprobar el examen de ingreso.

Paralelamente lo seduce convertirse en psicólogo. "Siempre de pequeño me gustó escuchar a las personas, mis amigos siempre tuvieron problemas, yo los escuchaba, los ayudaba, los aconsejaba, entonces también quiero estudiar para ser psicólogo" remarcó. Promediando la entrevista, Máximo reflexionó en torno a la etapa que estaba atravesando. "Lo que tiene un principio tiene un final, aunque siempre le dije a mis amigos que este no es el final, esto recién comienza y es el comienzo de nuestra vida".

El acto

Primero hubo una formación en el patio y luego la ceremonia protocolar en el coqueto salón de actos de la escuela primaria que lleva el nombre del general José de San Martín. A las 9, con el izamiento de la Bandera Nacional y de la Libertad Civil se iniciaron ayer las actividades programadas en el marco de la finalización del ciclo lectivo 2019. En la oportunidad, la docente Carmen Graciela Subelza habló del significado del acto en el que los estudiantes se despedían de su escuela tras años de esfuerzos, recompensas y satisfacciones. También puso de relieve que los recuerdos del paso por el establecimiento iban a permanecer “para siempre en el libro de sus vidas”. Subelza instó a los egresados a forjar su propio destino. “Son personas valiosas, sigan siendo buenos hijos, respeten siempre a sus padres, protejan a sus hermanos, sean personas íntegras, comprometidas con sus familias y con la sociedad”, manifestó. “Querer es poder”, aseguró al concluir. Posteriormente se concretó el traspaso de las insignias patrias a los nuevos abanderados Maia Luisana Cabrera, Mateo David Velázquez Cayo, Emanuel Facundo Inclant, Isaías Esteban Goyochea, Bianca Sofía Morales, Luciano Ezequiel Guzmán, Victoria Sofía Vidaurre Farfán, Carlos Roberto Carabajal, Lucas Gabriel Velazquez, Alexandra Juliana Vera, Omar Nicolás Alanés y Yésica Carhué Valdiviezo.

Asimismo fueron despedidos con honores el exabanderado Ignacio Gabriel Espino y sus escoltas Luciana del Huerto Salva, Angel Gabriel Martínez, Santiago Gabriel Salazaro, Ruth Camila Benítez y Gonzalo Martín Ortega.

A continuación se llevó a cabo la entrega de distinciones, diplomas y reconocimientos a los alumnos de la promoción 2019.

En el final, la directora del establecimiento, Mirta Vidaurre, anheló que las herramientas ofrecidas a los alumnos en la casa de estudios les sean de suma utilidad en su ingreso a la secundaria. Les deseó un futuro pleno de realizaciones en lo profesional, anhelando que sigan siendo respetuosos y cultivando los valores, erigiéndose en personas de bien dispuestas a servir a la sociedad y al país.