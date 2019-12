Repudio religioso contra Netflix por una película en la que Jesús es gay

Cuando parecía que ciertas discusiones sobre la libertad de expresión y el arte habían quedado olvidadas en el tiempo, un amplio grupo de fanáticos religiosos y practicantes del catolicismo volvieron a poner sobre la mesa una fuerte polémica al expresar su repudio contra Netflix a causa de un especial de Navidad llamad La primera tentación de Cristo en la cual Jesús de Nazaret es homosexual.

A través de los hashtags #Chauflix y #ChauNetflix, muchos usuarios se hicieron sentir en las redes sociales, y especialmente en Twitter, advirtiendo e invitando a otros suscriptores de la plataforma de streaming a dar de baja su membresía por “ofender sus creencias”.

Bajo esa consigna, varias pancartas fueron difundidas en la red social del pajarito, acusando a Netflix de faltarle el respeto a la “verdad” de la Biblia, e incluso se compartieron también tutoriales en los que se explica cómo eliminar una cuenta.

Vamos CRISTIANOS a copar la RED y a prepararla para el



NACIMIENTO de JESÚS !#ChauNetflix pic.twitter.com/citBb75yH8 — 🎀 filha do Deus Rei 🎀 (@maria_totus) December 18, 2019

#ChauNetflix #Chauflix

Es una vergüenza que uno deba ser tolerante con todos los "openmind" y deba callarse ante una falta enorme de respeto hacia nuestra fe. Mi repudio 👊 pic.twitter.com/2TuSMSmKah — Pablo Velázquez (@PabliVelaz) December 18, 2019

Leo cada cosa, meten a la Iglesia en una bolsa. Hablan por hablar, cosas que no son ciertas. La verdad no estoy de acuerdo con esa serie para nada, de echo si la sacan, buenísimo, pero no voy a dejar de consumir Netflix porque prefiero elegir que es lo que consumo. #ChauNetflix — Eve Quintana (@ev_qk) December 19, 2019

Sin embargo, no faltaron usuarios que se burlen de lo expresado por los fieles de Jesucristo, y tampoco algunos despistados que pensaron que los hashtags hacían referencia al aumento que sufrirá el precio de la plataforma.

Pensé que #ChauNetflix era por el impuesto del dólar y ñañaña, pero veo que es por una pelotudez. Y además, si Jesús hubiera sido gay y María prostituta, ¿ Cuál sería la deshonra? Estos come hostias atrasan 2019 años. — Volvimos a ser FELICES 🤗 (@patogusta1) December 18, 2019

Gracias al #ChauNetflix Me enteré de la existencia de esa serie, y la voy a ver, una vez mas les sale como el culo esto, alta publicidad gratuita — Schrödinger's cat (@M477Parzi) December 18, 2019

Se calientan porque una película muestra que un tipo mayor de 30 años, soltero, fornido, al que no se le conocen parejas femeninas, que comía, se bañaba y dormia con otros 12 tipos a diario durante 3 años, podría ser gay? Bueh, ya la descargue, lo lograste marketing #ChauNetflix — arserivs (@arserivs) December 18, 2019

#ChauNetflix en este hashtag podemos ver como los cristianos descubren que no es lindo ser discriminado,estaría bueno que ellos mismos dejen de hacerlo con la gente que pertenece a la comunidad LGBT+,las feministas y con todo aquel que no piense como ellos en general, hipócritas pic.twitter.com/59RmqYL2BQ — • (@Fermediiina) December 18, 2019

Jodeme hay un #ChauNetflix por una serie que muestra a Jesús como Gay... Cual es el problema!? Ya lo tenían de Mago multiplicando panes y peces...🤷 — Andrea✌️ (@anvesep) December 18, 2019

La primera tentación de Cristo ya había causado revuelo en Brasil, su país natal, donde casi dos millones de personas firmaron una solicitud para que Netflix la elimine de sus contenidos. No obstante, el pedido fue desestimado por un Tribunal Federal.

El nombre de la controversial serie hace alusión a The Last Temptation of Christ (La última tentación de Cristo), película basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis, dirigida por Martin Scorsese y escrita por Paul Schrader que cuando fue estrenada en 1988 también fue víctima de duras críticas por parte de grupos religiosos y hasta fue censurada en Turquía, México, Chile y Argentina. Ese filme relata la vida de Jesús acorde a lo escrito en los Evangelios del Nuevo Testamento hasta el momento de la crucifixión, cuando un ángel libera a Cristo para que pueda vivir una vida normal junto a María Magdalena, casarse y hasta tener hijos.

