"Apuesta a la capacitación que es un área muy importante"

La Jornada de Ventilación Mecánica, teórica y práctica organizada por la Unidad Coronaria de la clínica "Nuestra Señora de Fátima", que tuvo como disertante a Claudio Ibero, licenciado en Enfermería y autor de libros sobre la temática, fue la última realizada este año. El aspecto teórico se trató ayer en el salón auditórium del diario El Tribuno de Jujuy, mientras que la parte práctica se llevó a cabo en las modernas instalaciones de la clínica en Palpalá.

El objetivo fue que se lleven un buen bagaje de conocimiento en la parte práctica y sea personalizada con el disertante y sus ayudantes.

Estuvo a cargo de Claudio Ibero, proveniente del hospital Durand de Buenos Aires donde se desempeña en el área de Emergentología, además es director de un posgrado de la especialidad de pacientes críticos adultos en la Universidad Nacional "3 de Febrero" de Buenos Aires y director de un posgrado de paciente crítico ventilatorio en la Universidad Nacional de Salta.

Cabe recordar que fue la segunda vez que llegó a la provincia invitado por la clínica "Nuestra Señora de Fátima", y esta vez, vino a brindar una capacitación puntualmente para el área de Unidad Coronaria de Cardiología, en que trató el tema de Ventilación Mecánica.

Sobre el particular detalló que el tema trata de "cómo ventilar un paciente crítico, en este caso cardiológico y qué herramientas utilizamos, ya sea ventilándolo de manera invasiva ya sea a través de un tubo, o a través de una interfaz, en este caso ventilación mecánica no invasiva".

En estos casos, señaló que "el área Cardiología de la clínica Nuestra Señora de Fátima cuenta con toda la tecnología de punta que se requiere en este tipo de pacientes. Por ejemplo, están en condiciones de ventilar de manera invasiva a todos los pacientes porque cuenta con tecnología apropiada para ello, y también para hacerlo de manera no invasiva con interfaces. Han adquirido componentes nuevos, se están armando con elementos de primer nivel, de calidad, y lo están haciendo muy bien. Realmente están apostando a la capacitación que es otra área importante, no solamente tener que disponer de elementos, o sea de la herramienta sino de personas que sean capaces de administrar ese recurso tecnológico de la mejor manera. Para ello, el curso está dividido en dos, teórico y práctico. La parte teórica se realizó en el salón auditorio de El Tribuno de Jujuy con una excelente comodidad. Les agradezco la invitación y por el aporte que hacen a la comunidad".

Por su parte, Faustino Cabana, coordinador de la Unidad Coronaria de enfermería de la clínica palpaleña, señaló que "la iniciativa fue tomada por el equipo en general para hacer este tipo de capacitaciones. Creemos que es prudente brindarla no solamente para nosotros, sino también para los demás colegas de enfermería y no solo de esa área porque también la capacitación estuvo abierta para médicos, kinesiólogos y fisiatras. Es decir que nos hemos expandido a toda la comunidad de salud que trabaja en áreas críticas, en emergencias y no solamente en ellas sino también en cuidados domiciliarios, porque también se está poniendo en boga ventiladores que se usan en cuidados domiciliarios, así que creemos prudente abrirnos a las comunidades de salud".

En el caso de la clínica apuntó que "contamos con tecnología de punta en aparatos nuevos y de última generación como para poder brindar una atención adecuada y en los tiempos actuales que estamos. Así es que la capacitación es fundamental creemos nosotros y también queremos compartir ese aprendizaje con las demás personas del equipo de salud. Gracias a Dios tuvo un alcance bastante notable y con mucha concurrencia, así que agradecemos a cada uno de ellos, su participación y habernos acompañado en esta jornada que contó con aproximadamente entre 65 a 70 asistentes. Cabe aclarar que este fue un cupo limitado por el tema de las prácticas, que se dividió en dos tramos. Esta es la última capacitación que se hace en el año; agradecer a la clínica y por el apoyo constante del diario El Tribu