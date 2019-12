"Las amas de casa somos las más excluidas del sistema jubilatorio"

¿Cómo está la situación de las amas de casa?

Las amas de casa llevamos adelante nuestro hogar, así que nos caben en las generales de la ley las dificultades que nuestro pueblo tiene. Nos golpea la falta de trabajo, cuando se cierra un taller o fábrica, cuando el precio de las comidas, de los alimentos, de las cosas necesarias aumentan mucho más rápido de lo que se mejora nuestro sueldo, o lo que logramos conseguir con alguna cosa que hacemos, o con alguna changa que tiene nuestra pareja, así que te diría que la situación de lo que llamaríamos el sector está descripta por lo que les pase a los hogares argentinos.

O sea, aumentó el desempleo, están volviendo enfermedades que ya debieran estar erradicadas. Y en lo específico te diría de la reivindicación de las amas de casa como trabajadoras que es lo que expresamos en nuestro sindicato, tuvimos el orgullo de que la moratoria previsional que hizo Néstor Kirchner nos permitiera que millones de amas de casa se pudieran jubilar. Porque las amas de casa, las mujeres en general somos las más excluidas del sistema jubilatorio porque no tenemos ingreso, y por lo tanto no tenemos aporte. Porque si somos empleadas domésticas todavía hay muchísimas que no están registradas. A veces eso se te dificulta porque tenés más de 40 para volver a conseguir un empleo y entonces cuando llegas a los 60 no juntaste los 30 años de aportes. De modo que la moratoria previsional de Néstor Kirchner fue maravillosa. Y por otro lado, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2009 puso en marcha la asignación universal por hijo que fue una manera de ampliar los salarios a los trabajadores que no estaban abarcados como la empleada doméstica y las mujeres madres. Hay un programa que se llamaba Ellas hacen y ahora se llama Hacemos futuro, permitió que más de 200 o 300 mil mamás con hijos pequeños y situaciones de violencia o niños con discapacidad tuvieran un ingreso, participaran de cooperativas, de formarse y demás, construyeran una cierta autonomía económica y tuvieran una cobertura de la seguridad social. Entonces, en todo eso tuvimos que batallar para que la moratoria no se terminara y este año se prorrogó.

-¿Cómo sigue el tema previsional?

Estamos proponiendo con la senadora nacional Beatriz Mirkin y la diputada nacional Alejandra Vigo, que son nuestras compañeras, una ley específica de jubilación de las amas de casa para que no tengamos que estar siempre pidiendo una moratoria porque nosotras no estamos en mora, trabajamos todos los días. Esto es porque no hay leyes, hay un renglón del autónomo que es amas de casa, pero lo que necesitamos es algo que contemple la realidad que vivimos las mujeres para que podamos estar en el sistema.

Esperamos que podamos conseguir una ley que permita que las mujeres más jóvenes vayan ingresando. Te cambia en todo sentido, y en que el conjunto social valore tu trabajo y no solo que digan la maternidad es sagrada, y después arreglátelas como puedas.

-¿De todos los impactos económicos cuál fue el que más afectó a las amas de casa?

Cuando empezó el gobierno de Macri que hizo la devaluación y quitó las retenciones produjo un aumento a los alimentos al doble. Y cuando te aumentan los alimentos de esa manera, la economía familiar se restringe de una manera brutal porque si antes se gastaba el 40 % de ingreso en la compra de comida y ahora se gasta el 75 % o el 70 % porque empeoraste lo que consumías, lo mismo, lo que queda para mandar a un hijo a Inglés, danza o para tomar el ómnibus o lo que sea se achica. Ese fue el primer golpe que fue muy fuerte. Después, el aumento de precios que no tuvo ninguna política del Estado para que nos proteja porque no se trata de una cosa de los precios cuidados para poner precios de referencia. Tiene que haber una política económica que asegure que la mesa de los argentinos esté cuidada. Así que creo que el aumento de precios de las cosas básicas fue lo que más golpeó. Y desde ya, el hecho de que por esa misma situación de los jubilados se fue deteriorando también, porque la moratoria previsional una de las cosas muy buena que tuvo además de las personas mayores que cubrió y las ingresó al Pami y demás, es que permitió que los más jóvenes, los hijos de ellos pudieran aliviarse.

-¿Cuáles son las expectativas que tiene con este nuevo Gobierno y la ley que mencionaba?

Desde ya para la ley de jubilación para amas de casa, pero tenemos otras propuestas también que creemos que son interesantes. Por ejemplo, que te valga como antigüedad lo que se llama el pedido de excedencia, donde vos tenés un empleo y te dan tres meses de licencia si tenés un hijo, pero podés pedir que te conserven el empleo por seis meses sin sueldo, pero entonces ese tiempo el Anses no te lo computa para los 30 años de antigüedad. Entonces estamos planteando que ese tiempo lo deberían contar porque también estás trabajando, estás cuidando a tu hijo. Por otro lado, estamos trabajando para que no sea incompatible tener una pensión por discapacidad y tener un empleo registrado, porque las personas con discapacidad no quiere decir que no puedan trabajar. Pero hoy por hoy está la legislación. Si vos conseguir un empleo registrado, la pensión la perdés, y eso conduce a que las personas agarren el trabajo no formalizado, que no lo registren para no perder la pensión y sin embargo parece bastante evidente que la persona con discapacidad tiene una vida más cara que una persona que no la tiene. Estamos trabajando también para que sea ley que los varones que ejercen violencia contra la mujer, cuando le ponen la restricción perimetral para que no se acerquen, tengan que llevar una tobillera y no sea la mujer la que tiene que estar pendiente que no se le acerque sino que desde el sistema de la Policía y de la Justicia controle la tobillera.

También acabamos de conseguir que se haga ley, la obligación del Estado de hacer encuestas de uso del tiempo, que permiten que se computen los trabajos no remunerados de las mujeres. Pero además, nosotras sólo tenemos ingreso o los salarios femeninos son equivalentes más o menos a la tercera parte del total del trabajo de las mujeres porque algunas tenemos un trabajo remunerado y cobramos pero hay otras que tienen todo su trabajo sin remunerar. Si uno suma todo eso, resulta que el trabajo femenino solo está remunerado en una tercera parte, entonces, las encuestas del uso del tiempo hacen que nos sorprendamos, porque hay cosas que uno está haciendo al mismo tiempo, como cuidando al chico, poniendo el lavarropas, lavar a mano, cocinando, revisando una tarea, por lo que igual se da idea del tiempo que esas tareas insumen. Ahora queremos trabajar y proponerle al nuevo Gobierno un programa que respalde a las madres de hijos menores de tres años, porque a esa edad es que el Estado te tiene que ofrecer una cobertura de jardín de infantes. También tenemos para proponerle que nuestro sindicato tenga su inscripción gremial; que la jubilación de amas de casa sea ley y que nos incluyan en el Consejo Económico Social y en la lucha para erradicar el hambre en la Argentina.

-¿Hay muchos que creen que el trabajo del ama de casa no es trabajo?

Es una pelea permanente. Cuando nosotros comenzamos hicimos una pequeña campaña con unos volantes que decía: "Señora no diga más yo no trabajo, diga soy ama de casa". En la primera encuesta que hicimos aparte del uso del tiempo, tomamos la cantidad de las tareas que realiza y se contaron 243 que como dijimos se pueden superponer y cuando uno se pone a contar es interminable.

-¿Es fácil acceder a las pensiones de ama de casa? ¿hay reclamos?

Lo que hoy hay es esa moratoria y la tenés que tramitar en el Anses. El asunto es que algunos años tenés por ahora, por cómo van los plazos que cubren la moratoria, tenés que tener algunos años aportados o sino puede ser un poco caro incluirte, pero se puede hacer y se puede asesorar, y también se busca a los trabajadores de Anses para que nos ayuden a orientar y demás. Queremos que haya una ley porque ahora por ejemplo, la expresidente Cristina de Kirchner decidió que en el 2013 que todo el salario familiar pueda ser cobrado por la madre aunque el que genera el derecho a tenerlo, es porque el padre de los chicos es el que genera el empleo. Hoy el que tiene un empleo registrado y tiene niños, presenta los papeles de que son sus hijos, que no lo cobran por otro lado, etc. Si el varón lo presenta es automático va y lo cobra. y de hecho, si tenías la asignación por hijo y la cobraba la mujer y el papá de los chicos consigue un empleo automáticamente Anses deja de pagarte a vos y se lo paga a él porque se convierte en salario familiar. Entonces eso lo planteamos a Cristina en su momento es que eso también pueda cobrarlo la madre que es la que seguro está con los hijos. Y si hay una excepción de que la madre no está con los hijos, que sea el varón el que haga el trámite pero que no sea la mujer la que tenga que hacer los trámites. Y ese también es un proyecto de ley que estamos presentando, que el salario familiar sea cobrado directamente por la madre porque hoy se tiene que presentar el formulario 273 en Anses con los documentos de la madre y de los hijos para que acrediten que son tus hijos y listo. Son muchas cosas para trabajar.